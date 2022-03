Wo sonst Autos unter freiem Himmel parken, will der Betreiber des Einkaufszentrums Pep in den Sommermonaten eine Feierfläche eröffnen. Noch sind allerdings einige für die Genehmigung wichtige Fragen zu klären.

Von Patrik Stäbler

Feiern auf dem Parkhaus: Dieses auch in der Innenstadt erprobte Konzept soll jetzt nach Neuperlach kommen - und zwar auf dem obersten Parkdeck des Einkaufszentrums Pep. Wie dessen Center Manager Sascha Schönherr bestätigt, will man dort, wo sonst Autos unter freiem Himmel parken, in den Sommermonaten eine Gastronomie- und Veranstaltungsfläche einrichten. Der zugehörige Arbeitstitel: Summerdeck. Konkret geht es um das Parkhausdach mit der Glaskuppel an der Thomas-Dehler-Straße. Hier sollen auf 1000 Quadratmetern Fläche mehrere Imbissstände, Sitzgelegenheiten und eine Sanitäranlage aufgebaut werden. Im Weiteren sehen die Pläne eine Bühne mit Leinwand und einen Foodtruck vor.

"Wir wollen eine zusätzliche Attraktion für Neuperlach schaffen", sagt Schönherr. "Das ist was ganz Neues, etwas Vergleichbares gibt es hier noch nicht." Wobei der Leiter des Einkaufszentrums betont, dass man sich derzeit noch in einer frühen Phase des Genehmigungsprozesses befinde. Unter anderem gelte es die Auflagen hinsichtlich Brandschutz, Statik und Rettungswegen zu erfüllen. Der Zugang zum Summerdeck soll über eine Treppe in der Charles-de-Gaulle-Straße erfolgen. Auf diesem Wege wäre das Parkhausdach auch noch erreichbar, nachdem das Pep um 20 Uhr seine Türe geschlossen hat.

Die geplanten Öffnungszeiten des Summerdeck sind bei schönem Wetter werktags von 14 bis 22 Uhr sowie vor Wochenenden und Feiertagen bis Mitternacht. "Die Idee ist, dass die Leute hier einen Cocktail trinken, ein bisschen Fingerfood essen und den schönen Blick genießen", sagt Schönherr. Er hofft, dass das Summerdeck im Juni öffnen kann.

"Wenn das gut funktioniert, dann würden wir das gerne wiederholen."

Die Idee zu einer Gastronomiefläche auf dem Parkdeck, wie es sie in Form des Kulturdachgartens auch auf dem Alpina-Parkhaus am Stachus gibt, sei vom Einkaufszentrum ausgegangen, sagt Schönherr. Man habe Kontakt zu einem Betreiber aufgenommen, der über Erfahrung mit ähnlichen Projekten verfüge. Diesem wolle das Einkaufszentrum die Fläche auf dem Parkhausdach während der Sommermonate vermieten - und das möglichst nicht nur in diesem Jahr. "Wenn das gut funktioniert, dann würden wir das gerne wiederholen", sagt Schönherr. Der Wegfall der gut 30 Parkplätze stelle für das Pep in diesem Zeitraum kein Problem dar. Wichtig sei, dass die Fläche rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft wieder zur Verfügung stehe.

Im Bezirksausschuss Ramersdorf-Perlach (BA) hat man sich zu den Plänen des Einkaufszentrums noch keine endgültige Meinung gebildet. "Für uns ist nicht ganz klar, was dort genau passieren soll", sagt Vorsitzender Thomas Kauer (CSU). Daher werde man beim Pep um eine Vorstellung der Pläne im BA bitten. In der anschließenden Debatte dürfte es sicher auch um den zu erwartenden Lärm auf dem Summerdeck gehen. "Uns interessiert vor allem, was dort stattfinden soll", sagt Kauer. "Und welche Geräuschkulisse zu erwarten ist."