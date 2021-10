Von Ben Bergleiter

Sendling - Die Stille zwischen den Bücherregalen der Sendlinger Stadtbibliothek weicht diese Woche hin und wieder der Aufregung, denn mit einer Aktionswoche zum Thema Nachhaltigkeit stehen eine Reihe von Veranstaltungen auf dem Programm. Die Bibliothek nimmt den aktuellen gesellschaftlichen Diskurs rund um das Thema Nachhaltigkeit zum Anlass und veranstaltet über die Woche verteilt mehrere Informations- und Mitmachaktionen.

Den Anfang macht Chrissi Holzmann vom Sendlinger Unverpackt-Laden "Servus Resi" an diesem Dienstag, 12. Oktober, um 19 Uhr. Sie erklärt, wie man (Mikro-) Plastik einsparen kann und berichtet aus ihrem Alltag im Unverpackt-Laden.

Weiter geht es am Donnerstag, 14. Oktober, mit Tipps und Tricks für Selbstversorger ohne Garten. Das selbst angebaute Gut schmeckt doch immer noch am besten, und man braucht keinen Hektar Land, um eine reiche Ernte zu haben, ein Balkon tut es auch. Geschickter Einsatz von Substraten und gezielte Pflege ermöglichen einen sowohl kulinarisch als auch ästhetisch bereichernden Balkon. Mehr dazu am Mittwoch von 17 Uhr an.

Am Freitag, 15. Oktober, gibt es gleich drei Events an einem Tag. Angefangen wird um 15 Uhr mit der Vorstellung lokaler Projekte mit Nachhaltigkeitsbezug. Mit dabei sind unter anderem das Startup "Windelei", das nachhaltige Windeln anbietet; der Verein "Kreislaufschrank", der sich für die Wiederverwendung von alten Dingen einsetzt, und die Gärtnerinnen und Gärtner des Bibliothekseigenen Naschgartens. Parallel dazu wird fleißig gebastelt. Zusammen mit Künstlerinnen werden aus Papierresten Postkarten, Geschenkpapier oder Buchumschläge geschaffen.

Den Abschluss der Nachhaltigkeitswoche bildet eine Feier am Freitagabend mit allen Engagierten und Interessierten inklusive musikalischer Begleitung und Kostproben vom Bio-Markt. Die Stadtbibliothek Sendling befindet sich direkt an der U-Bahnstation Harras, an der Albert-Roßhaupter-Straße 8. Der Eintritt für alle genannten Events ist kostenfrei. Es gilt die 3-G-Regel.