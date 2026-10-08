Die Frau mit ihren vier Kindern ist zu spät dran. „It’s finished for today. We have no more money“, es sei schon vorbei, es gebe kein Geld mehr, muss Hedwig Held ihr mitteilen. Ungefähr 2000 Euro an Bargeld haben Held und ihr Mitstreiter Klaus Galensa von der Kartentausch-Initiative an diesem Dienstagnachmittag in einem Zimmer des Münchner Eine-Welt-Hauses an Geflüchtete ausgegeben. Das Geld wird getauscht gegen Gutscheinkarten, etwa von Aldi oder DM, die die Menschen zuvor mit ihrer Bezahlkarte gekauft haben. Seit etwa zwei Jahren stehen Asylbewerbern in Bayern nur noch 50 Euro pro Monat in bar zur Verfügung. „Das ist doch praktisch nichts“, sagt Galensa. Darüber hinaus können sie nur mit Karte zahlen. Der Tausch soll den Geflüchteten mehr Spielraum eröffnen.

Hedwig Held und Klaus Galensa tauschen regelmäßig Bargeld gegen Gutscheinkarten. Foto: Florian Peljak

Der Kartentausch ist eines von zahlreichen Projekten und Gruppen im Eine-Welt-Haus im Bahnhofsviertel. Mehr als 270 Gruppen nutzten 2025 dessen Räume, es verzeichnete mehr als 86 000 Besucher. Am Samstag feiert das Team des Eine-Welt-Hauses mit einem großen Programm sein 25-jähriges Bestehen. Die Feier steht allen Menschen offen.

Das Haus ist eine Institution. An diesem Nachmittag finden sich dort ganz unterschiedliche Gruppen. In einem Erdgeschossraum hat die Mitgliederversammlung von Cipra Deutschland, einer Dachorganisation von Vereinen, die sich für den Schutz der Alpen starkmachen, mit Greenpeace gerade ihr 15. Mitglied aufgenommen, wie Geschäftsführerin Christine Busch berichtet.

Im zweiten Stock sprechen Clarissa Grimm und Franka Weber vom Internationalen Bund in einem Seminar mit etwa 20 jungen Frauen und Männern, die ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolvieren, über Werte. Freiheit oder Empathie, Gesetzestreue oder Toleranz – was ist wichtiger?

Welche Werte sind jungen FSJlern wichtig? Darüber spricht Franka Weber im Bildungsseminar mit ihnen. Foto: Florian Peljak

Am frühen Abend wird dann der Verein „Migration macht Gesellschaft“ seine wöchentliche Rechtshilfe anbieten. Fachanwälte beraten hier zu Fragen des Asyl- und Aufenthaltsrechts. „Es ist eine kostenlose Erstberatung, so 15 bis 20 Minuten pro Person“, sagt Projektkoordinatorin Michelle Burggraf. Der Bedarf sei riesig. Im vergangenen Jahr habe es 666 Beratungstermine gegeben, aber mehr als 4000 Anfragen. Für diesen Abend seien acht Hilfesuchende angemeldet.

Die Rechtshilfe gab es sogar schon in der Vorgänger-Einrichtung des Hauses, dem Dritte-Welt-Café an der Daiserstraße. Dort haben sich seit 1988 verschiedene Initiativen getroffen. Als das Café zu eng geworden sei, sei die Idee für ein größeres Haus entstanden, sagt Hedwig Held, die sich nicht nur beim Kartentausch engagiert, sondern auch zu den Gründerinnen von Café und Eine-Welt-Haus gehört und im Vorstand sitzt.

Hedwig Held war schon von Beginn des Eine-Welt-Hauses an vor 25 Jahren mit dabei. Sie hofft, dass die Gründergeneration es bald in gute jüngere Hände geben kann. Foto: Florian Peljak

Im Juli 2001 war es dann so weit: Das Eine-Welt-Haus an der Schwanthalerstraße 80 wurde eröffnet. Die Anfangszeit sei vor allem durch „politische Gruppen“ bestimmt gewesen, berichtet Held. Neben bis heute bestehenden Initiativen wie Attac oder dem Münchner Bündnis gegen Krieg und Rassismus seien damals auch die „klassischen Soligruppen der Achtziger- und Neunzigerjahre“ vertreten gewesen. Im Laufe der Zeit sei das Spektrum weiter geworden. Mehr kulturelle Gruppen seien hinzugekommen, es gebe Tanzgruppen oder Sprachkurse, aber auch Umweltinitiativen. Auch Vorstandsmitglied Eva Maria Volland spricht von einer „Tendenz zur Vielfalt“.

Um die Ausrichtung des Hauses wurde immer wieder gestritten

Ganz reibungslos ging es in der 25-jährigen Geschichte des Hauses nicht zu. Noch in den Anfangsjahren hatte es mit einem großen Schuldenberg zu kämpfen: Die Geschäftsleitung der eigenen Gaststätte „Weltwirtschaft“ fuhr 2003 in nur drei Monaten einen Verlust von 100 000 Euro ein. Heute findet sich im Haus ein peruanisches Restaurant.

Vor allem aber gab es um das Eine-Welt-Haus, das sich selbst explizit auch als ein politisches versteht, immer wieder Debatten. 2006 kam es zum Eklat, als die Veranstalter zwei Staatsschützer aus dem Raum warfen, die eine Diskussion gegen rechts unangekündigt und in Zivil überwachen wollten. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof urteilte später, dass das Verhalten der Polizei rechtswidrig war.

Die Stadtratsfraktionen von CSU und FDP unternahmen in den Anfangsjahren mehrfach den Vorstoß, dem Haus, das sie als zu linkslastig empfanden, die Mittel zu streichen – allerdings vergeblich. Das Eine-Welt-Haus wird zu einem erheblichen Teil mit städtischen Mitteln finanziert. 2025 kamen dem Vorstand zufolge etwa 60 Prozent des insgesamt 800 000 Euro umfassenden Haushalts von der Stadt.

Zündstoff bot in all den Jahren aber vor allem der Umgang mit dem Israel-Palästina-Konflikt. Immer wieder wurde der Vorwurf laut, die palästinensischen Gruppen im Haus böten antisemitischen Positionen ein Forum. Ob es um die antiisraelische Boykottbewegung BDS oder zuletzt den Angriff der Hamas auf Israel und dessen Folgen ging – die Frage, wo die Grenze zwischen erlaubter Israelkritik und Antisemitismus verläuft und welche Veranstaltungen die Stadt in städtischen Räumen zulassen muss, wurde immer wieder relevant. 2022 sah das Bundesverwaltungsgericht mit Verweis auf die Meinungsfreiheit keinen Anlass für ein Veranstaltungsverbot. Nach einer Änderung der bayerischen Gemeindeordnung ist das Thema gerade wieder aktuell.

Das zuständige Kulturreferat verweist auf Anfrage in einer schriftlichen Stellungnahme darauf, dass es in den vergangenen Jahren „im Kontext Antisemitismus“ mit dem Trägerverein des Eine-Welt-Hauses „wiederholt Sachverhalte“ gegeben habe, zu denen man klar Stellung bezogen habe. Das Referat kritisiert, es sei nicht ersichtlich, „dass sich der Trägerverein diesbezüglich hinreichend deutlich positioniert oder distanziert hat“. Insbesondere die Gruppierung „Palästina spricht München“ betreffe das.

Doch das Eine-Welt-Haus bleibt bei seiner Linie, es sieht sich als „Haus der Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt“, wie Eva Maria Volland sagt. Auch die „Sache der Palästinenser“ müsse hier Raum finden. Das Thema sei natürlich eine „ständige Gratwanderung“. Doch man solle auch bedenken: Nur etwa ein Prozent der Veranstaltungen im Haus hätten überhaupt mit Palästina zu tun.

Und wie geht es nun weiter nach 25 Jahren? Die Gründergeneration zieht sich mehr und mehr aus der Arbeit in dem Haus zurück, auch die 67-jährige Hedwig Held plant das. Sie hofft, dass der Übergang an eine neue Generation gelingt. Doch erst einmal wird gefeiert.