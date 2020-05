90 Kunst- und Kulturprojekte in ganz Bayern dürfen sich in diesem Jahr über eine Förderung aus den Mitteln des Kulturfonds Bayern freuen. Insgesamt wurde knapp eine Million Euro ausgeschüttet, die Maximalsumme pro kulturellem Vorhaben beträgt 25 000 Euro, viele erhalten aber auch deutlich weniger. "Gerade in diesen schwierigen Zeiten halten wir an unserer Förderung fest", teilt Kunstminister Bernd Sibler mit. Die Palette reicht von Laienmusik über Literaturförderung bis zum internationalen Ideenaustausch, unterstützt werden auch zeitgenössische Kunst, Theater, Archive oder Bibliotheken. Eine Reihe von Museen erhalten einen Zuschuss, um lang geplante Sonderausstellungen zu finanzieren, ebenso bedacht werden Musikfestivals wie etwa die Klassiktage Ammergauer Alpen, das Kammermusikfestival Regensburg oder das Festival Neues Lied in Würzburg. Freilich, ob alles heuer stattfinden kann, steht noch in den Sternen. Sibler hofft allerdings schon, dass möglichst viele der Projekte realisiert werden können, wenn auch teilweise aufgrund der Corona-Krise erst zu einem etwas späteren Zeitpunkt.