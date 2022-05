Hohe Beute haben Unbekannte bei drei Einbrüchen übers Wochenende in München gemacht. Aus einer Wohnung im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses in Untersendling entwendeten sie am Samstag in einem Zeitraum zwischen 16.40 und 20.30 Uhr Schmuck und Bargeld in einem Wert von mehr als 20 000 Euro. Ebenfalls am Samstag drangen zwischen 14.30 und 21 Uhr ein oder mehrere Täter in ein Einfamilienhaus in Harlaching ein. Auch dort wurden mehrere Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Gestohlen wurde Schmuck im Wert von mehr als 10 000 Euro.

Noch rabiater gingen die Täter am Sonntag zwischen 2 Uhr morgens und 19.30 Uhr beim Einbruch in eine Shisha-Bar in Berg am Laim vor. Sie brachen zwei Spielautomaten im Gastraum auf und erbeuteten das darin befindliche Spielgeld in Höhe von mehr als tausend Euro. In allen Fällen waren die Täter über die Wohnungstüren und die der Gaststätte in die Räumlichkeiten gelangt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Wahrnehmungen im Bereich Siegenburger Straße und Westpark (Sendling-Westpark), Geiselgasteig- und Seybothstraße (Harlaching) sowie Ampfing- und Berg-am-Laim-Straße (Berg am Laim) gemacht haben. Hinweise unter Telefon 089/29 10-0.