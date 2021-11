Am Wochenende waren einige Einbrecher in der Stadt unterwegs - mit unterschiedlichem Erfolg.

Von Joachim Mölter

In München waren am Wochenende einige Einbrecher unterwegs - mit sehr unterschiedlichem Erfolg. In der Heidemannstraße in Freimann wurden am frühen Samstagabend zwei Männer auf frischer Tat ertappt und festgenommen, allerdings nicht ohne Widerstand. Der abwesende Wohnungsbesitzer hatte dank einiger technischer Einrichtungen den Einbruch aus der Ferne festgestellt und die Polizei alarmiert. Beim Eintreffen der Beamten versuchten die Einbrecher sofort zu fliehen. Ein 33-Jähriger wurde schnell gestellt, wehrte sich aber derart heftig, dass er einen Polizeibeamten verletzte. Sein 24 Jahre alter Komplize zog einen spitzen Gegenstand aus seiner Kleidung, nachdem er von zwei Polizisten eingeholt worden war. Als ein Beamter daraufhin einen Warnschuss in die Luft abfeuerte, gab der Mann auf. Da keiner der Täter einen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde Haftbefehl erlassen.

In Moosach zogen in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Frau und ein Mann ohne Beute davon, nachdem sie es nicht geschafft hatten, den Tresor einer Gaststätte im Bereich der Bunzlauer Straße aufzubrechen. Erfolgreicher waren die zwei Täter, die am frühen Montagmorgen zwischen zwei und fünf Uhr durch ein Fenster auf der Gebäuderückseite bei einem Optiker im Bereich der Fürkhofstraße in Oberföhring einstiegen. Sie nahmen mehr als tausend Brillengestelle mit, deren Gesamtwert sich auf eine "mindestens fünfstellige, tendenziell eher sechsstellige Summe" beläuft, wie die Polizei mitteilte. Zeugen, denen zu den genannten Zeiten in Moosach und Oberföhring etwas aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter der Telefonnummer 089/29100.