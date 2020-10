Die Polizei verzeichnet in den vergangenen Wochen einen spürbaren Anstieg bei Einbrüchen. Über das Jahr betrachtet seien die Zahlen heuer zwar niedrig, teilte das Polizeipräsidium am Montag mit. Die Ermittler führen das darauf zurück, dass viele Münchner wegen der Corona-Pandemie zu Hause arbeiten und die Grenzen zu den Nachbarländern lange geschlossen waren. Gleichwohl sei in den vergangenen vier Wochen die Zahl der gemeldeten Einbrüche um etwa ein Viertel gestiegen. Am Samstag konnten unbekannte Täter in einem Mehrfamilienhaus in Denning Bargeld und Schmuck im Wert von fast 10 000 Euro erbeuten. In Neuaubing wurden am Wochenende zwei Einbrüche gemeldet: In der Kunreuthstraße hebelten die Täter eine Balkontüre auf, in der Lisbergstraße ein Küchenfenster. 2019 gab es in München laut Statistik 926 Wohnungseinbrüche.