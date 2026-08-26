Eine Einbruchserie im Lehel beschäftigt die Münchner Polizei: Binnen weniger Tage wurden vier Taten gemeldet, alle in Häusern an der Widenmayerstraße.

Die genauen Daten der Einbrüche lassen sich nicht mehr genau feststellen, die geschädigten Bewohner befanden sich jeweils längere Zeit im Urlaub. Die Polizei berichtete am Montag von zwei Fällen, bei denen bereits ein Schaden im hohen fünfstelligen Bereich entstanden war. Zwei weitere Fälle wurden am Mittwoch gemeldet, einmal mit einem fünf-, einmal mit einem vierstelligen Schaden. Zwei der betroffenen Wohnungen liegen im selben Haus. Gestohlen wurden jeweils Bargeld, Schmuck und andere Wertgegenstände.

Ungeklärt ist bislang, wie die Einbrecher in die Wohnungen kamen. Deshalb sucht die Polizei Zeugen, die in den vergangenen Wochen im Bereich Widenmayerstraße, Reitmorstraße, Sternstraße, Gewürzmühlstraße, Thierschstraße und Triftstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Auch Aufzeichnungen von privaten Überwachungskameras können für die Polizei interessant sein.