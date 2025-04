Beim Einbruch in eine Tierarztpraxis in der Nacht zum Donnerstag haben der oder die Täter eine unerwartete, wiewohl lebensgefährliche Beute gemacht. Wie die Polizei berichtet, drangen die Täter über ein Fenster in die Praxisräume im Münchner Stadtteil Trudering ein. Dort stahlen sie einen Möbeltresor mit Bargeld und zwei Fläschchen des Tiermedikaments „Release 300“.