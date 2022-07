Unbekannte sind am Wochenende ins Staatliche Bauamt an der Ecke Peter-Auzinger-Straße/Tegernseer Landstraße im Münchner Stadtteil Harlaching eingedrungen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, versuchten der oder die Täter in mehreren Büros Schränke und Tresore aufzubrechen.

Einen der beiden Tresore sollen sie sogar ein Stück weit die Treppe hinuntergeschleppt haben, ehe sie ihre Bemühungen erfolglos einstellten. Um nicht mit leeren Händen dazustehen, suchten die Einbrecher daraufhin die Räumlichkeiten nach möglicher anderer Beute ab und entwendeten mehrere elektronische Geräte. Dann türmten sie.

Die Ermittlungen zu dem Fall werden durch das Kommissariat 52 geführt, das für die Verfolgung von Einbruchsdelikten zuständig ist. Wer zwischen Freitagabend und Montagfrüh im Umfeld des Behördengebäudes Verdächtiges beobachtet hat, soll sich mit dem Polizeipräsidium München, Telefon 089/2910-0, in Verbindung setzen.