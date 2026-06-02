Zivilbeamte der Münchner Polizei haben am Dienstag um kurz nach Mitternacht in der Schwanthalerstraße einen mutmaßlichen Serien-Einbrecher geschnappt. Dem 42-Jährigen werden mindestens 23 Fälle vorwiegend in der Innenstadt zur Last gelegt, die er seit Herbst begangen haben soll. In einem von ihm genutzten Hotelzimmer stellten die Beamten tatrelevante Kleidung sowie vermeintliches Diebesgut sicher. Den Gesamtwert der bislang bekannten Beute bezifferte ein Polizeisprecher auf rund 50 000 Euro.

Der jüngste Einbruch hatte sich erst am Wochenende in der Seidlstraße ereignet, und weil es offensichtlich eine Videoaufnahme des Täters gab, wussten die Beamten, nach wem sie Ausschau halten mussten. Dienstagnacht erkannten sie den Tatverdächtigen auf der Straße und nahmen ihn fest. Der 42-Jährige ist polizeibekannt, unter anderem wegen Drogendelikten und damit zusammenhängender Beschaffungskriminalität; gegen ihn lag bereits ein Untersuchungshaftbefehl vor.