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LudwigsvorstadtMehr als 20 Taten: Polizei schnappt Serien-Einbrecher

In der Ludwigsvorstadt haben Polizeibeamte einen mutmaßlichen Serieneinbrecher festgenommen. (Archivbild)
In der Ludwigsvorstadt haben Polizeibeamte einen mutmaßlichen Serieneinbrecher festgenommen. (Archivbild) Silas Stein/dpa

Der polizeibekannte 42-Jährige war bei seiner mutmaßlich letzten Tat am Wochenende von einer Kamera gefilmt und so überführt worden. Ihm werden mindestens  22 weitere Fälle zur Last gelegt.

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Zivilbeamte der Münchner Polizei haben am Dienstag um kurz nach Mitternacht in der Schwanthalerstraße einen mutmaßlichen Serien-Einbrecher geschnappt. Dem 42-Jährigen werden mindestens 23 Fälle vorwiegend in der Innenstadt zur Last gelegt, die er seit Herbst begangen haben soll. In einem von ihm genutzten Hotelzimmer stellten die Beamten tatrelevante Kleidung sowie vermeintliches Diebesgut sicher. Den Gesamtwert der bislang bekannten Beute bezifferte ein Polizeisprecher auf rund 50 000 Euro.

Der jüngste Einbruch hatte sich erst am Wochenende in der Seidlstraße ereignet, und weil es offensichtlich eine Videoaufnahme des Täters gab, wussten die Beamten, nach wem sie Ausschau halten mussten. Dienstagnacht erkannten sie den Tatverdächtigen auf der Straße und nahmen ihn fest. Der 42-Jährige ist polizeibekannt, unter anderem wegen Drogendelikten und damit zusammenhängender Beschaffungskriminalität; gegen ihn lag bereits ein Untersuchungshaftbefehl vor.

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