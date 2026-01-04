Zwei junge Einbrecherinnen sind vergangene Woche in München - Bogenhausen auf frischer Tat erwischt worden. Laut Polizei haben sie am Dienstagnachmittag aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Mühlbaurstraße in Bogenhausen Schmuck und weitere Wertgegenstände entwendet. Bei ihrer Flucht habe ein 65-jähriger Hausbewohner die Frauen im Treppenhaus getroffen. Eine der beiden habe er gestoppt und in seiner Wohnung bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Der anderen sei die Flucht gelungen, wenig später sei sie aber in der Nähe gefasst worden. In ihrer Handtasche, die sie weggeworfen habe, habe man Aufbruchwerkzeug und Schmuck gefunden, darunter auch Gegenstände, die bei einem weiteren Einbruch kurz zuvor im Lehel gestohlen worden seien. Die Identität der beiden jungen Verdächtigen ist laut einer Polizeisprecherin bisher nicht geklärt.