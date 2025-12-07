Die Polizei hat drei Männer festgenommen, die verdächtigt werden, für zwei Einbrüche in Trudering verantwortlich zu sein. Im ersten Fall hatten sich Einbrecher am Donnerstagnachmittag über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafft und Schmuck sowie Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrags gestohlen. Dann waren sie zunächst unerkannt geflüchtet.

Anschließend verschafften sie sich über den Gartenzaun Zutritt zu einem weiteren Grundstück. Ein Bewohner nahm dabei Geräusche im Garten wahr, sah über eine Überwachungskamera drei Personen und rief die Polizei. Als die Täter bemerkten, dass sich Bewohner im Haus aufhielten, flüchteten sie.

Kurz darauf konnte die Polizei alle drei Tatverdächtigen festnehmen. Es handelt sich um einen Chilenen und einen Argentier, beide 35, sowie einen 28-jährigen Kubaner. Bei allen dreien fand die Polizei Einbruchswerkzeug wie Brecheisen, Hammer und Handschuhe. Der Jüngere führte zudem Bargeld und Schmuck aus dem ersten Einbruchshaus mit sich.

Die drei Männer wurden einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen alle Haftbefehl erließ. Die Ermittlungen führt das Kommissariat 51, zuständig für Eigentumsdelikte mit Bandenbezug. Es hat seit Längerem eine gut organisierte chilenische Einbrecherbande im Visier. Im November waren bereits elf Verdächtige festgenommen worden, zehn davon stammen aus dem Andenstaat.