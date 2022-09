Einer oder mehrere unbekannte Täter sind am Samstag gegen 7.20 Uhr in ein Einfamilienhaus in Solln eingebrochen und haben Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro gestohlen. Laut Polizei schlugen der oder die Einbrecher die Terrassentür ein und durchsuchten mehrere Räume nach Beute. Nachbarn hörten den ausgelösten Alarm, riefen aber nicht direkt die Polizei an, sondern eine Bewohnerin des Hauses, die im Urlaub war. Die Polizei wurde erst nach etwa einer Stunde verständigt. Sie sucht Zeugen, die im Bereich von Sollner Straße, Melchior- und Bertelestraße Verdächtiges beobachtet haben.