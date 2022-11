Die Polizei hat bei einer Grenzkontrolle in einem Zug nach Österreich am Dienstag einen Wiederholungseinbrecher gefasst. Der 41-Jährige soll erst am Vortag aus zwei Wohnungen im Münchner Stadtteil Lehel Goldschmuck von noch unbekanntem Wert gestohlen haben, sagte eine Polizeisprecherin. In einem weiteren Fall vom vergangenen Freitag im Westend soll es bei einem versuchten Einbruch geblieben sein. Der Tatverdächtige war erst Ende Oktober aus der Justizvollzugsanstalt Bernau entlassen worden, wo er eine Haftstrafe wegen Wohnungseinbruchdiebstahls abgesessen hatte.

Die Grenzpolizei Piding war bei einer Kontrolle misstrauisch geworden, nachdem sie im Gepäck des Reisenden Goldschmuck und Hotelrechnungen aus München fand. Die Beamten setzten sich mit der Münchner Polizei in Verbindung, die den sichergestellten Schmuck den beiden Einbrüchen im Lehel zuordnen konnte. Der Tatverdächtige wurde am Mittwoch einem Ermittlungsrichter vorgeführt.