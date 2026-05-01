David Dietl schaut auf genau das Panorama, das in seinem neuen Film auch immer wieder zu sehen ist. Es ist der Blick über München vom Dach des Hotels Bayerischer Hof aus mit seinen baulich herausragenden Wahrzeichen wie etwa der Frauenkirche. „Ein Münchner im Himmel“, der am 14. Mai startende Film des Regisseurs und Sohnes von Helmut Dietl („Kir Royal“), ist eine Hommage an München und seine Bewohner. Allein die ersten Minuten der Geschichte wirken mit einer Abfolge vom Haus der Kunst, dem Eisbach und den Nackerten im Englischen Garten wie eine Hommage. Wie blickt Dietl, in L.A. geboren und in München aufgewachsen, auf seine Stadt?