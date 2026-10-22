Zum Hauptinhalt springen

Studie des Beratungsunternehmens DeloitteMünchen – die teuerste Stadt Europas

Lesezeit: 3 Min.

In München bezahlbaren Wohnraum zu finden, ist schwer – und im Falle von Eigentumswohnungen auch besonders kostenintensiv.
In München bezahlbaren Wohnraum zu finden, ist schwer – und im Falle von Eigentumswohnungen auch besonders kostenintensiv.
Foto: Robert Haas

Weit vor London und Paris: Eine Studie weist der bayerischen Landeshauptstadt beim Kauf von Neubau-Eigentumswohnungen den Spitzenplatz zu. Nur ein Ort hält in dieser Rangliste einigermaßen mit.

Von Sebastian Krass

SZ bei Google bevorzugen

Neuer Spitzenplatz für München: Die Stadt ist einer neuen Studie zufolge die teuerste in Europa, wenn es um den Kauf von Neubau-Eigentumswohnungen geht. Mit einem durchschnittlichen Angebotspreis von 11 200 Euro pro Quadratmeter hat München die bisherige Nummer eins Luxemburg-Stadt abgelöst, dort liegt der aktuelle Wert bei 10 567 Euro.

Zur SZ-Startseite

ExklusivVor der Kandidatenkür
:Eine neue Olympiastadt für München – das sind die Pläne

Noch hat die Stadt den Zuschlag nicht, aber wenn München ins Rennen um Olympische Sommerspiele geschickt wird, soll es schnell gehen: Unterlagen zeigen, wo und wie Unterkünfte für 16 000 Athleten entstehen könnten.

SZ PlusVon Sebastian Krass

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite