Weit vor London und Paris: Eine Studie weist der bayerischen Landeshauptstadt beim Kauf von Neubau-Eigentumswohnungen den Spitzenplatz zu. Nur ein Ort hält in dieser Rangliste einigermaßen mit.

In München bezahlbaren Wohnraum zu finden, ist schwer – und im Falle von Eigentumswohnungen auch besonders kostenintensiv.

Neuer Spitzenplatz für München: Die Stadt ist einer neuen Studie zufolge die teuerste in Europa, wenn es um den Kauf von Neubau-Eigentumswohnungen geht. Mit einem durchschnittlichen Angebotspreis von 11 200 Euro pro Quadratmeter hat München die bisherige Nummer eins Luxemburg-Stadt abgelöst, dort liegt der aktuelle Wert bei 10 567 Euro.