Brigitte M. ist auch mit ihren 87 Jahren noch eine elegante Erscheinung: unauffälliger Schmuck, dezentes Make-up, schicker Schal um den Hals, Strohhut auf dem Kopf. Nichts deutet darauf hin, dass dieser Frau der soziale Absturz droht. Aber wenn ihr Lebensweg nicht noch eine überraschende Wendung nimmt, steht sie Anfang März mit ihrem Rollator auf der Straße.