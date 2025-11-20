Brigitte M. ist auch mit ihren 87 Jahren noch eine elegante Erscheinung: unauffälliger Schmuck, dezentes Make-up, schicker Schal um den Hals, Strohhut auf dem Kopf. Nichts deutet darauf hin, dass dieser Frau der soziale Absturz droht. Aber wenn ihr Lebensweg nicht noch eine überraschende Wendung nimmt, steht sie Anfang März mit ihrem Rollator auf der Straße.
EigenbedarfskündigungenWenn man mit 87 Jahren noch ausziehen soll
Lesezeit: 3 Min.
Brigitte M. wurde ihre Wohnung wegen Eigenbedarfs gekündigt. Ihr Fall verdeutlicht ein Problem, das im Großraum München immer mehr zunimmt.
Von Joachim Mölter
Teufelskreis hohe Mieten:„In Städten wie München ist Wohnen zum Glücksspiel geworden“
Die Mieten steigen so rasant, dass kaum jemand mehr umzieht: Wen das besonders hart trifft und warum die Folgen für alle in der Stadt dramatisch sind – sogar für diejenigen, die eine passende Wohnung ergattert haben.
Lesen Sie mehr zum Thema