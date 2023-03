Drei Eichhörnchenbabys hat die Feuerwehr am Montagnachmittag in Fürstenried gerettet. Nachdem eine Passantin die jungen Tiere in der Züricher Straße bemerkt hatte, brachten die Einsatzkräfte sie in einer gut gepolsterten Kiste auf die Wache nach Schwabing, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Die Tiere wurden in einem Kleinalarmfahrzeug transportiert - ob mit oder ohne Blaulicht, ist nicht überliefert.

Von der Wache aus übernahm der Eichhörnchenschutzverein die weitere Versorgung. Für die Eichhörnchenbabys war dies vermutlich die Rettung in letzter Not. Sonst werden die jungen Tiere häufig zu einem gefundenen Fressen für Vögel wie Krähen.

Der Münchner Eichhörnchenschutzverein engagiert sich seit 2010 für hilfsbedürftige Eichhörnchen. "Wir schauen nicht weg, wir retten, ziehen auf, versorgen verletzte Tiere, kümmern uns um die Auswilderung oder geben ihnen Geleit auf der letzten Reise", beschreibt der Verein auf seiner Website seine Arbeit. "Oftmals stehen Finder allein da, wenn sie ein verwaistes oder verletztes Eichhörnchen gefunden haben - wir versuchen das aufzufangen, was öffentliche Institutionen leider nicht leisten."