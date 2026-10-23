Die wunderbare britische Serie „Detectorists“ erzählt von zwei verschrobenen Männern im ländlichen England, die mithilfe von Metalldetektoren voller Hoffnung auf der Suche nach einem großen angelsächsischen Schatz sind, die meiste Zeit aber nur profanen Schrott finden: verrostete Metallreste, Nägel, Kronkorken. Sondengänger heißen die Menschen, die diesem Hobby nachgehen, die Serie porträtiert sie mit warmem, leisem Humor.

Auch in München sind Sondengänger zugange, und manchmal werden sie für andere Menschen zu wahren Rettern, wie die tz in dieser Woche berichtet hat. Im Sommer hatte ein Münchner beim Baden im Schwabinger Bach seinen Ehering verloren. Er wandte sich an die Polizei und das Fundbüro, machte einen Aushang, auf dem er einen Finderlohn in Höhe von 1000 Euro versprach, startete einen Radioaufruf und verbreitete seine Suchmeldung über die sozialen Medien.

Irgendwann wurden die Ringjäger auf seine Geschichte aufmerksam. Bei den Ringjägern handelt es sich nicht etwa um Kriminalbeamte, die zu organisiertem Verbrechen ermitteln, sondern um ein ehrenamtliches, deutschlandweites Netzwerk von Sondengängern und Tauchern. Die Herren der Ringe quasi – pardon: 15 Herren, eine Frau. Ihre Leidenschaft ist es, die verlorenen Dinge von anderen wiederzufinden. Ihr Glück, wenn sie am Ende bei der Übergabe sagen können: „Dein Schatz!“

Einer der Ringjäger stieg also für den schmucklos gewordenen Münchner ins Wasser, mit einem Metalldetektor und einer Sandschaufel. Ohne Erfolg. Doch dann, einige Wochen später, wurde er wieder an den Schwabinger Bach gerufen, wegen eines anderen verlorenen Rings. Dieses Schmuckstück konnte er orten. Und siehe da, Edelmetall gesellt sich offenbar gern zu Edelmetall: Nur wenige Zentimeter daneben lag auch der erste verschollene Ring.

Auch in einer krisengeschüttelten Welt gibt es sie, die herzerwärmenden Geschichten. Manchmal kommen sie mit dem Piepen eines Metalldetektors daher.

Man könnte so einen Ringjäger auch bei sich zu Hause gut gebrauchen. Oder auch: einen Schlüsseljäger, einen Brillenjäger und einen Handyjäger. Denn leider scheint es in den eigenen vier Wänden kein Gesetz zu geben, dass diese Gegenstände sich gern zu anderen ihrer Art gesellen. Vermutlich wäre das den Herren der Ringe nicht Herausforderung genug. Doch für die Sondengänger liegen im Schwabinger Bach, am Flaucher und in den Münchner Seen mit Sicherheit noch einige Schätze bereit.