Die kupfernen Guglhupflampen hängen noch, ansonsten ist das einstige Café in der Kaufingerstraße kaum wiederzuerkennen: In einer Ecke stehen mehrere kleine Madonnen, in den Gängen bunt bemalte Stühle, durch den Gästebereich ziehen sich neuerdings dekorative halbhohe Wände aus Backstein und die Decke hat die Künstlerin Theodora Spasova in dem ihr ganz eigenen Stil gestaltet. Nicht nur optisch hat sich das einstige Café Guglhupf unweit des Marienplatzes verändert, mit gleich drei neuen Betreibern und damit drei ganz unterschiedlichen Konzepten weht hier von diesem Freitag an auch ein ganz neuer Wind. Bis dahin dürften auch die vielen jetzt noch unausgepackten Kartons verschwunden sein.

Dem einstigen Café Guglhupf am nächsten ist mit ihrem Konzept sicherlich Stefanie Brunner. Seit April ist sie die Frau hinter „Zum Herzkindl“, ihre erste Station war bis Ende Juli der Kulturdachgarten auf dem ehemaligen Gasteig. Dort hat sie an einem kleinen Stand Kaffee, Kuchen und belegte Brote verkauft. Mit dem ersten eigenen Café, in dem es auch Eis geben soll, beginnt für die Jungunternehmerin ein neues und aufregendes Kapitel. Von früh bis nachmittags wird sie nicht nur einen recht großen Gastbereich im Inneren des Cafés bespielen, sondern zudem auch Plätze im Innenhof sowie draußen, mitten in der Fußgängerzone. Für Brunner ist das alles ein ziemlich großes Ding, sie weiß ja, dass es Erwartungen an die Nachfolger des Café Guglhupfs gibt. Sie hofft, dass ihr die Leute eine Chance geben.

Wenn Brunner um 17 Uhr das Café schließt, dann übernehmen bis Mitternacht, am Wochenende auch bis ein Uhr, Darius Faltenbacher und Martin Reifferscheid vom „Stazione di Aperitivo“. Wer nun denkt: Ah, der Name kommt mir bekannt vor, denkt richtig. Das „Stazione di Bufala“ am Gärtnerplatz wird ebenfalls von den beiden Männern betrieben. In der Kaufingerstraße soll es am 6. September offiziell losgehen. Die Idee für das Konzept beider Läden – italienische Aperitifs, dazu Antipasti – hatte Darius' Vater Michael Faltenbacher, der als Architekt in beiden Läden neben dem Interieur vor allem für das Geschäft im Hintergrund zuständig ist.

Teilen sich die Ladenfläche: Die „Marienplatz Alm“ befindet sich im Obergeschoss, unten befindet sich tagsüber das „Zum Herzkindl“, abends übernimmt die „Stazione di Aperitivo“. (Foto: Stephan Rumpf)

Im Innenbereich erinnert mit den bunten Wänden und Stühlen nur noch wenig an das einstige Café Guglhupf. (Foto: Stephan Rumpf)

Das macht er aber, wie auch am Gärtnerplatz, nicht alleine, sondern zusammen mit Konstantin Graf von Keyserkingk. Im Fall der neuen Location unweit des Marienplatzes war er es, der sich etwa um die Konzession gekümmert und den Kontakt zu den Besitzern der Immobilie hergestellt hat. Denn von Keyserkingk kennt die Betreiber des ehemaligen Café Guglhupfs und wusste schon länger, dass sie den Laden abgeben wollen.

Vor einem Dreivierteljahr wurde es konkret – und damit entstand Platz für die Zwischennutzung. Der Plan ist nämlich, das rote Backsteingebäude einmal abzureißen und etwas Neues hinzustellen. Erst einmal aber sind von Keyserkingk, Faltenbacher und Brunner dran: Sie haben einen Mietvertrag für zweieinhalb Jahre. Konditionen, wie es danach weitergehen könnte, wurden laut Faltenbacher bereits ausgehandelt. Es könnten also auch drei, fünf oder sieben Jahre werden.

Was fest steht: von Keyserkingk ist nicht nur als Strippenzieher dabei, er ist auch für das dritte Konzept verantwortlich: die „Marienplatz Alm“. Wer hier an die „Gärtnerplatz Alm“ denkt, hat den richtigen Riecher. Von Oktober an – ab 2026 dann bereits ab September – gibt es im Obergeschoss samt Dachterrasse in den Wintermonaten Käsefondue. Der Vorteil für Faltenbacher und von Keyserkingk: Anders als am Gärtnerplatz, wo sie sich die Location in Sommer und Winter aufteilen, müssen sie nicht innerhalb von zwei Tagen einen Umbau stemmen. In der Kaufingerstraße bleibt der obere Teil des Ladens einfach im Sommer zu, unten teilen sich Brunner und Faltenbacher junior das ganze Jahr über die Fläche – sie ist tagsüber verantwortlich, er abends.

Für die Deckenbemalung ist, wie schon bei anderen Projekten von Michael Faltenbacher, die Künstlerin Theodora Spasova verantwortlich. (Foto: Stephan Rumpf)

Im Obergeschoss soll ab Oktober ein Kachelofen für das richtige Alm-Feeling sorgen. (Foto: Stephan Rumpf)

Dass die Faltenbachers und von Keyserkingk einmal mehr zusammenarbeiten würden, war schnell klar. Denn klar war auch: Diese Location tagsüber zu bespielen, wäre gut und gerade mit dem Café Guglhupf als beliebtem Vorgänger wichtig – aber nichts, was sie selbst machen wollen. Weil Michael Faltenbacher auch beim Kulturdachgarten als Partner mit drinhängt, kamen sie schnell auf Brunner. Ihre Kuchen hätten ihm so gut gefallen, sagt er. Für die Bar, sagt Sohn Darius, müsste sich das Publikum, das in der Kaufingerstraße einen Aperitif trinken will, zwar erst noch finden – aber man sei da trotz der Herausforderung zuversichtlich. Darius Faltenbacher betont: Auch wenn klar sei, dass gerade in der Fußgängerzone viele Touristen zu den Gästen zählen werden – es sei das Ziel, dass sich im lauschigen Innenhof und im Innenbereich auch die Münchnerinnen und Münchner treffen.

Übrigens: Streng genommen gibt es neben dem „Zum Herzkindl“, der „Stazione di Aperitivo“ und der „Marienplatz Alm“ sogar noch einen vierten Mann und Untermieter. Fabio Vincenzo Di Salvo vom Modelabel „Enzo Escoba“. Er soll links hinten im Eck einen kleinen Stand bekommen, wo er seine bedruckten Shirts verkaufen wird. Michael Faltenbacher findet: Das ergänzt das Konzept der anderen gut, vor allem seine italienisch angehauchte Bar. Auch Di Salvos Prints sind nämlich italienisch inspiriert.

Zurück zum Gastronomischen: Sie wollen, das sagen die neuen Innenstadtwirte unisono, auf keinen Fall überteuerte Preise verlangen, Stichwort Touristenfalle. Während der Cappuccino im Café Guglhupf zuletzt 6,90 Euro gekostet hatte, wird er im „Zum Herzkindl“ 4,10 Euro kosten, für den Aperol Spritz wollen Faltenbacher und Reifferscheid 7,90 Euro verlangen. Damit liegen sie, zumindest in München, im Durchschnitt. Oder wie Darius Faltenbacher sagt: „Magst du deinen Champagner trinken? Voll gerne. Willst du nur dein Glas Wein trinken? Auch voll gerne.“

Die Vorgänger haben unter anderem aufgehört, weil sich das Geschäft nicht mehr rentiert hat – und das trotz der hohen Preise. Dass die Miete auch für die drei neuen Betreiber ein Thema war, daraus macht Darius Faltenbacher keinen Hehl. Wäre es anders gewesen, vielleicht hätte man dann nicht gleich von Anfang an darüber nachgedacht, sich mit Brunner noch eine dritte Partnerin mit ins Boot zu holen. Michael Faltenbacher, der freilich keine Zahlen nennen will, verrät aber auch: Weil sie eine Zwischennutzung sind, sind die Konditionen nach längerer Verhandlung am Ende ganz gut für sie. Das geht ja schon mal damit los, dass ihnen die Hausverwaltung für die Umbauphase keine Miete in Rechnung gestellt hat.

Am Freitag um 11 Uhr geht es also los, zumindest mal für Stefanie Brunner. Wie das wird, wenn das „Stazione di Aperitivo“ dazukommt und später die „Marienplatz Alm“, das wird man sehen. Es soll auf jeden Fall ein Miteinander werden. Wenn also die Omas um kurz nach 17 Uhr einen Kuchen von Brunner wollen, dann dürfen sie den auch noch essen, wenn formal längst Darius Faltenbacher und sein Team übernommen haben. „Das wird richtig gut“, freut der sich.