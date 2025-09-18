Durchfall, Übelkeit und Erbrechen sind die ersten Symptome des Enterohämorrhagischen Escherichia coli (Ehec)-Bakteriums. Ehec- Bakterien können laut Robert-Koch-Institut (RKI) aber bei zehn bis 20 Prozent der Erkrankten auch einen schweren Verlauf mit starken Bauchschmerzen, blutigem Durchfall und Fieber haben. Besonders Kinder bis fünf Jahre sind gefährdet. Denn vor allem bei ihnen können die Erreger die Ursache für das sogenannte Hämolytisch-urämische Syndrom (HUS) sein, dass ein Nierenversagen auslösen kann.

Ein Ehec-Ausbruch verunsichert gerade die Bevölkerung in Mecklenburg-Vorpommern. Hier sind seit dem 10. August 78 Erkrankungen zu verzeichnen und 15 schwere Fälle mit HUS. In München sind es seit dem 1. August 17 Ehec-Fälle, teilt das Gesundheitsreferat mit. Für den Zeitraum von Januar bis 12. September 2025 wurden insgesamt 57 Erkrankungen mit Ehec gemeldet und vier schwere Fälle mit HUS.

„Bislang müssen wir uns also keine Sorgen machen“, sagt Infektiologe Maximilian Steinhauser von der Klinik für Kinder und Jugendmedizin der München Klinik Harlaching. „Wir hatten bei uns bislang drei schwere Verläufe, also Fälle von HUS.“ Die Zahlen des GSR würden den jährlichen Zahlen von Ehec-Erkrankungen entsprechen. Von einem Anstieg oder gar einem Ausbruch könne man in München nicht sprechen.

„Das Coli-Bakterium produziert ein bestimmtes Toxin“, erklärt Steinhauser. Das sorgt für wässrigen Durchfall, in schlimmen Fällen für blutigen Durchfall. Zehn Prozent der Kleinkinder, die sich mit mit dem Erreger infiziert haben, hätten einen schweren Verlauf, der unter anderem mit einer Niereninsuffizienz einhergehe. „Bei Erwachsenen ist das sehr viel weniger“. Die Kinder müssten dann meistens für kurze Zeit an die Dialyse.

Ehec wird vor allem über die orale Aufnahme von Fäkalspuren übertragen. Das kann über einen Tierkontakt passieren oder über die Nahrungsaufnahme von kontaminierten Lebensmitteln. Beim letzten Ausbruch 2011 in Deutschland waren etwa verunreinigte Sojasprossen der Auslöser. Aber auch eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung ist möglich, wie Steinhauser erklärt. Eben dann, wenn man sich etwa bei der Nahrungszubereitung die Hände nicht gut gewaschen habe.

Ein Ehec-Ausbruch nach einem Volksfest wie der Wiesn ist Steinhauser nicht bekannt. Aber ganz klar ist für ihn: „Wer Durchfall hat, sollte generell nicht auf die Wiesn gehen.“

Mit dem Oktoberfest in München wird auch wieder die Zahl der Atemwegserkrankungen steigen. Momentan sei das Infektionsgeschehen aber „nicht anders als sonst“, sagt Peter Sandmann, Sprecher des Apothekenverbands für München. Die Tage sind warm, die Nächte schon recht kalt. Viele hätten sich nach dem Urlaub erkältet. Auch das sei jedes Jahr so. „Aber natürlich werden Corona und die Grippe mit der Wiesn wieder loslegen“, sagt Sandmann.