Kaum jemand blinkt noch, Autofahrer fassen rote Ampeln als Zumutung auf. Und der Nachbar stellt seine alte Matratze einfach vor die Tür. In München grassiert der Egoismus. Hält sich wirklich keiner mehr an Regeln – und was hilft gegen all die Wut?

Man kann es erahnen – wenn man ganz genau hinschaut: Der Wagen wird gleich abbiegen. Eine Kreuzung in München, Wohnviertel, Kopfsteinpflaster, das Auto bremst leicht, ehe der Fahrer das Lenkrad nach rechts einschlägt und wieder Gas gibt. Ohne den Hebel zu bedienen, der nur wenige Millimeter von seinen Fingern entfernt angebracht ist, um ihn möglichst bei jeder Drehung des Lenkrads antippen zu können und allen da draußen zu zeigen: Achtung, dieses tonnenschwere und im Zweifel tödliche Gefährt ändert jetzt seine Richtung. Dafür blinkt es, auffällig, orange. Normalerweise. Dieser Wagen nicht.