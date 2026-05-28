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Neubaugebiet am EggartenZwischen Naturschutz und bezahlbarem Wohnraum

Lesezeit: 5 Min.

Im Eggarten stehen rund 1125 Bäume. Etwa 1000 von ihnen sollen bald einem Neubaugebiet weichen.
Im Eggarten stehen rund 1125 Bäume. Etwa 1000 von ihnen sollen bald einem Neubaugebiet weichen. Johannes Simon

Im Münchner Norden soll eine Gartensiedlung für ein Bauprojekt mit 1900 Wohnungen weichen. Rund 1000 Bäume müssten gefällt werden. Eine Gruppe von Aktivisten will das verhindern.

Von Sebastian Krass

Der erste Eindruck ist: ein Idyll. Überall Bäume, von großen prächtigen Exemplaren über mittelgroße und eher mickrige bis zu noch kleinem Nachwuchs. Alles steht an diesem sonnigen Frühlingsmorgen in voller Blüte. Die Begleitmusik zum Idyll kommt von Vögeln, die wie ein überall verstreuter Chor zwitschern und singen.

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SZ-Serie: Münchens Bäume, Teil 2
:„Wir müssen die Bäume vor uns selbst schützen“

Florentine Schiemenz ist Baumschutzbeauftragte im Bezirksausschuss Sendling. Sie misst jedem Baum einen großen Wert zu - und wünscht sich das auch von Behörden.

Von Bernd Kastner und Sebastian Krass

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