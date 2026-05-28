Im Münchner Norden soll eine Gartensiedlung für ein Bauprojekt mit 1900 Wohnungen weichen. Rund 1000 Bäume müssten gefällt werden. Eine Gruppe von Aktivisten will das verhindern.

Der erste Eindruck ist: ein Idyll. Überall Bäume, von großen prächtigen Exemplaren über mittelgroße und eher mickrige bis zu noch kleinem Nachwuchs. Alles steht an diesem sonnigen Frühlingsmorgen in voller Blüte. Die Begleitmusik zum Idyll kommt von Vögeln, die wie ein überall verstreuter Chor zwitschern und singen.