Es soll das größte genossenschaftliche Wohnbauprojekt in München seit dem Zweiten Weltkrieg werden – und zwar in einer neuartigen Kooperation mit einem privaten Investor: Der Planungsausschuss des Stadtrats hat am Mittwoch mit breiter Mehrheit grünes Licht für den Bau des Quartiers im Eggarten mit 1900 Wohnungen gegeben, davon 900 genossenschaftliche mit dauerhaft bezahlbaren Mieten.