Es soll das größte genossenschaftliche Wohnbauprojekt in München seit dem Zweiten Weltkrieg werden – und zwar in einer neuartigen Kooperation mit einem privaten Investor: Der Planungsausschuss des Stadtrats hat am Mittwoch mit breiter Mehrheit grünes Licht für den Bau des Quartiers im Eggarten mit 1900 Wohnungen gegeben, davon 900 genossenschaftliche mit dauerhaft bezahlbaren Mieten.
Bezahlbare MietenMünchner Genossenschaften planen größtes Bauprojekt seit dem Zweiten Weltkrieg
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Im Münchner Norden sollen gemeinsam mit einem Investor 1900 neue Wohnungen entstehen. Was das Eggarten-Projekt so außergewöhnlich macht – und warum Gegner protestieren.
Von Sebastian Krass
Münchner Wohnen:„Man kann den Mietstopp sozial gerecht und sozialverträglich aufheben“
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