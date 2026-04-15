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Bezahlbare MietenMünchner Genossenschaften planen größtes Bauprojekt seit dem Zweiten Weltkrieg

Lesezeit: 4 Min.

Wohnen am Park: Die Simulation zeigt im Hintergrund genossenschaftliche Wohngebäude im Eggarten und im Vordergrund den öffentlichen Park. Das kleine Gebäude in der Mitte gehört zum Biergarten.
Wohnen am Park: Die Simulation zeigt im Hintergrund genossenschaftliche Wohngebäude im Eggarten und im Vordergrund den öffentlichen Park. Das kleine Gebäude in der Mitte gehört zum Biergarten. Studio Wessendorf und Atelier Loidl, Visualisierung: Rendercircle

Im Münchner Norden sollen gemeinsam mit einem Investor 1900 neue Wohnungen entstehen. Was das Eggarten-Projekt so außergewöhnlich macht – und warum Gegner protestieren.

Von Sebastian Krass

Es soll das größte genossenschaftliche Wohnbauprojekt in München seit dem Zweiten Weltkrieg werden – und zwar in einer neuartigen Kooperation mit einem privaten Investor: Der Planungsausschuss des Stadtrats hat am Mittwoch mit breiter Mehrheit grünes Licht für den Bau des Quartiers im Eggarten mit 1900 Wohnungen gegeben, davon 900 genossenschaftliche mit dauerhaft bezahlbaren Mieten.

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