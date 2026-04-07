Es gibt in München vermutlich nur wenige Lebensmittelläden, deren Inhaberinnen ein Bundesverdienstkreuz besitzen. Herta Tausch, 84, jahrzehntelang Leiterin des „Nah und gut“-Edekas an der Osterwaldstraße, hat eins. Der damalige Bundespräsident Roman Herzog hat es ihr am 27. August 1996 in Berlin verliehen, für „Verdienste zum Wohle ihrer Mitmenschen“, so steht es in der Urkunde. Ein Bundesverdienstkreuz für den Betrieb eines Lebensmittelladens? Ja, wirklich.
Edeka an der OsterwaldstraßeWenn nicht nur ein Laden schließt, sondern das Herz eines Viertels verloren geht
Lesezeit: 6 Min.
Bei Herta Tausch konnte man jahrzehntelang nicht bloß Brezn und frisches Gemüse kaufen; man konnte dort auch seine Sorgen und Wünsche lassen. Über das Ende eines besonderen Ortes und eine Händlerin mit Bundesverdienstkreuz.
Von Lena Bammert
München-Nostalgie:Elf Orte, die gerne wiederauferstehen können
Bei Gerti in der Schoppenstube singen, im Floriansmühlbad abtauchen und im Stadion rennradeln oder sich etwas beim Hertie gönnen: Diese Münchner Orte hätten wir gerne zurück, wie sie einst mal waren.
Lesen Sie mehr zum Thema