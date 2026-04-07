Es gibt in München vermutlich nur wenige Lebensmittelläden, deren Inhaberinnen ein Bundesverdienstkreuz besitzen. Herta Tausch, 84, jahrzehntelang Leiterin des „Nah und gut“-Edekas an der Osterwaldstraße, hat eins. Der damalige Bundespräsident Roman Herzog hat es ihr am 27. August 1996 in Berlin verliehen, für „Verdienste zum Wohle ihrer Mitmenschen“, so steht es in der Urkunde. Ein Bundesverdienstkreuz für den Betrieb eines Lebensmittelladens? Ja, wirklich.