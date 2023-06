Von Andreas Salch

Wer seine persönliche Geheimzahl zusammen mit seiner EC-Karte in der Geldbörse verwahrt, handelt grob fahrlässig. Wer jedoch seine Girokarte mit einer verschlüsselten PIN im Portemonnaie aufbewahrt, muss im Fall eines Diebstahls den Schaden, den Diebe mit der Karte anrichten, von seiner Bank ersetzt bekommen - zumindest größtenteils, wie das Amtsgericht München jetzt in einem Zivilverfahren festgestellt hat.

Kläger in dem Verfahren war ein Bankkunde aus München. Bei einem Italien-Urlaub hatten Trickdiebe ihm auf einer Autobahnraststätte in der Nähe von Modena in der Emilia-Romagna seine Brieftasche samt der EC-Karte gestohlen. Als er den Verlust bemerkte, ließ er die Karte sofort sperren. Doch zu diesem Zeitpunkt hatten die Diebe bereits 1000 Euro abgehoben. Das Konto des Münchners wurde daraufhin um diesen Betrag sowie mit einer Gebühr in Höhe von elf Euro von seiner Bank belastet.

Wie sich später herausstellte, war die Abhebung durch die Diebe an einem Geldautomaten technisch völlig problemlos abgelaufen. Die beklagte Bank folgerte daraus, dass die Täter im Portemonnaie des Klägers auch dessen PIN gefunden hatten. Allerdings hatte der offenbar mathematisch begabte Kläger seine Geheimzahl in zwei Schritten in Primzahlen zerlegt und daraus eine fünfstellige Zahlenfolge gebildet. Diese notierte er auf einem kleinen Zettel mit Telefonnummern und legte ihn in seine Geldbörse. Dass es den Dieben dennoch gelungen war, Geld von seinem Konto abzuheben, erklärte er vor Gericht damit, dass die Täter vermutlich über eine bestimmte Technik verfügten, bei der die PIN nicht benötigt werde.

Das Amtsgericht folgte weitgehend der Argumentation des Klägers und verurteilte dessen Bank zur Zahlung eines Betrags in Höhe von 861 Euro. Dem Kreditinstitut gewährte das Gericht lediglich einen Anspruch auf Schadensersatz über 150 Euro für die gestohlene EC-Karte. In der Urteilsbegründung verweist das Gericht darauf, dass "die verschlüsselte Vorhaltung der PIN durch den Kläger hinreichend sicher" gewesen sei und nicht einmal "gegen einfache Sorgfaltspflichten" verstoße. Der Kläger habe zudem eine "komplexe, individuelle Verschlüsselungsmethode entwickelt", die dem Gericht als ausreichend sicher erscheint.

Selbst einem beauftragten Sachverständigen war es zunächst nicht gelungen, die zu einer Primzahl verwandelte PIN zu dechiffrieren - obwohl er wusste, wie der Kläger vorgegangen war. Nicht zuletzt, so stellt das Gericht in seiner Urteilsbegründung fest, habe der Kläger die gebildete Primzahl, hinter der sich dessen PIN verbarg, "zusammenhangslos auf einem Zettel mit Telefonnummern notiert" - ohne den Hinweis, dass es sich um eine PIN handelt. Wie es den Dieben dennoch gelungen war, Geld abzuheben, konnte auch das Gericht nicht klären.

Das Urteil des Amtsgerichts (Az. 142 C 19233/19) ist noch nicht rechtskräftig.