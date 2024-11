Elektrische Tretroller sind für viele Bürger immer noch ein Ärgernis. Oft stellen Nutzer sie unachtsam ab und blockieren damit Gehwege. Die SPD im Rathaus will nun neue Möglichkeiten zur Regulierung prüfen lassen, etwa, ob das Abstellen der Roller als Sondernutzung gewertet werden kann. Dies würde eine bessere Steuerung über Auflagen ermöglichen. Man müsse die Betreiber noch viel stärker in die Pflicht nehmen, sagt SPD-Verkehrsexperte Nikolaus Gradl. Auch Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) appelliert via Instagram an die Nutzer, die Roller ordentlich zu parken. Zu dem Thema bekomme er viel Post. „Es wäre schade, wenn man die Dinger irgendwann verbieten muss“, so Reiter.