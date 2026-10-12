Angela Knaller steht über dem weiß-grünen E-Scooter und hebt ihn ein Stück weit vom Boden auf. „Uff“, rutscht es ihr heraus, während der Scooter aus ihrer Hand gleitet. Gar nicht so leicht. Bevor sie losfahren darf, soll sie ein Gefühl für das Fahrzeug bekommen: Wie schwer lässt es sich bewegen? Wie reagiert es, wenn man lenkt oder bremst? An diesem Abend will Knaller unter Anleitung probieren, mit elektrischen Fahrzeugen umzugehen.

Denn nicht nur das Fahren mit E-Scootern, sondern auch mit Pedelecs steht auf dem Programm. Und Knaller möchte hier ein wenig Sicherheit gewinnen. Denn in ihrer Tiefgarage steht seit zwei Jahren ein Pedelec. Gefahren ist sie damit bislang nicht. Sie hat versucht, sich mit Youtube-Tutorials vorzubereiten, doch nun soll es in die Praxis gehen.

In einem hellen Kursraum der Münchner Volkshochschule (MVHS) an der Einsteinstraße sitzen an diesem Mittwochabend zwölf Teilnehmer erwartungsvoll an Tischen. Ein Großteil von ihnen ist über fünfzig, manche auch schon in Rente. Nur wenige Jüngere sind darunter.

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Draußen läutet eine Glocke, drinnen macht der Beamer kurz Faxen. Zum ersten Mal findet das Fahrsicherheitstraining in Kooperation mit der Verkehrswacht München und dem E-Scooter- und Pedelec-Anbieter Lime in dieser Form statt. Die MVHS nennt es ein „Experiment“, das an diesem ersten Termin schon ausgebucht ist. Und das, obwohl das Angebot erst seit Anfang August ausgeschrieben war.

Für die nächsten Stunden teilt sich die Gruppe auf. Während die einen Verkehrsregeln besprechen, macht sich Angela Knaller mit Angelika Gellert, Sabine und Norbert Hofbauer auf den Weg zum Schulhof an der Kirchenstraße. Keiner von ihnen ist bisher E-Scooter oder Pedelec gefahren. Sabine Hofbauer hofft, dass sie sich nach dem Training auch mal traut, in der Stadt einen Scooter auszuleihen. Alle freuen sich auf das Ausprobieren in einem geschützten Rahmen.

Auf dem Schulhof erwartet sie Richard Lindner von der Verkehrswacht. Er hat einen Parcours aus bunten Hütchen, Seilen und Miniatur-Verkehrsschildern aufgebaut. Alles erinnert an das Fahrrad-Training aus Grundschulzeiten. Lindner ist Rentner und seit vier Jahren ehrenamtlicher Übungsleiter bei der Verkehrswacht. Vor dem Kurs verrät er: „Ich bin doch a’weng aufgeregt.“ Schließlich ist es auch für ihn der erste Termin dieser Art. Sein Wunsch für diesen Abend ist, den Teilnehmern „ein Gefühl für mehr Sicherheit vermitteln“ zu können – und auch erfahrene Fahrer für Risiken zu sensibilisieren.

Wie aktuell notwendig die Sensibilisierung – für erfahrene und unerfahrene Fahrer – ist, zeigen Zahlen aus dem Sicherheitsreport des Polizeipräsidiums München für 2025: Im Vergleich zum Vorjahr haben Verkehrsunfälle mit E-Scootern um 28 Prozent zugenommen. Insgesamt 639 Unfälle hat das Präsidium verzeichnet.

Der Scooter kann schnell fahren, aber niemand muss das voll ausnutzen

Bevor es auf den Parcours geht, gibt es ein paar „Trockenübungen“. Lindner zeigt Klingel, Bremsen und Gashebel, rechts am Lenker des Scooters. Dann spricht er über das Tempo. Der Scooter kann bis zu 20 Kilometer pro Stunde schnell fahren, aber niemand muss diese Geschwindigkeit ausnutzen. Überhaupt ist es Lindners Anliegen, dass seine Teilnehmer verstehen: Der Scooter hat nicht nur zwei Geschwindigkeiten – volle Pulle oder Stillstand. Wer langsam und behutsam fahren will, kommt auch mit zehn Kilometern pro Stunde wunderbar vom Fleck.

Richard Lindner (Mitte) zeigt, wie man einen E-Scooter zum Laufen bringt. Foto: Pauline Storz

Vom Fleck schafft es anschließend auch jeder aus der Gruppe. Berührungsängste hat nach der Einführung niemand, ganz gleich ob mit E-Roller oder Pedelec. Nur ein kleines Quieken rutscht Sabine Hofbauer raus, als ihr Pedelec beim ersten Anfahren einen kleinen Satz nach vorn macht. „Schwerer als ich gedacht habe“, gesteht sie. Doch ein paar Runden später fährt die ganze Gruppe Slalom, übt das Bremsen am Stoppschild und versucht, über ein schmales Brett zu rollen. Hier und da fällt ein Hütchen um. Macht aber nichts, „ist ja alles gut gegangen“, findet Lindner.

Für den Schulterblick hat Lindner eine Übung vorbereitet: Er hält hinter den Fahrenden ein Blatt mit einer großen Zahl hoch. Wer sich umschaut, soll sie erkennen und zugleich auf Kurs bleiben. Es ist eine kleine Aufgabe, die auf dem geschützten Schulhof zeigt, wie viel Aufmerksamkeit schon ein einfaches Abbiegen verlangt.

In ganz Europa darf man nicht zu zweit auf dem Fahrzeug stehen

Nach gut einer Stunde tauschen die Gruppen. Zurück im Kursraum wartet Fanol Murina, der als Senior Operations Manager bei Lime tätig ist. Er erklärt die Unterschiede zwischen Pedelec und E-Bike: Beim Pedelec unterstützt der Motor nur, solange man in die Pedale tritt – und nur bis 25 Kilometer pro Stunde. Ein E-Bike im engeren Sinn kann dagegen auch ohne Treten mit Motorantrieb fahren. Murina bespricht mit den Teilnehmern, dass eine der größten Gefahren für Scooter- und E-Bike-Fahrer – wie auch für herkömmliche Radfahrer – darin besteht, sich im toten Winkel aufzuhalten. Eine andere sei das sogenannte Dooring: ein Zusammenstoß der Fahrer mit einer sich plötzlich öffnenden Fahrzeugtür. „Deswegen fahre ich an der Ludwigstraße mit dem E-Scooter nur zehn Kilometer pro Stunde“, sagt Murina.

Wer sich auf die Fahrzeuge schwingt, sollte wissen, dass es in ganz Europa verboten ist, zu zweit Scooter zu fahren. Und auch beim Parken gibt es einiges zu beachten: 1,80 Meter vom Gehsteig müssen immer frei bleiben – wer sein Fahrzeug falsch abstellt, bekommt vom Anbieter 25 Euro in Rechnung gestellt. Zum Schluss lässt sich Murina natürlich die Chance nicht entgehen, für sein Unternehmen zu werben – und erklärt, wie die Lime-App funktioniert. Viele Fragen gibt es nicht. Vielleicht auch, weil die Teilnehmer die Fahrzeuge draußen inzwischen selbst erlebt haben.

Ausgerüstet für die ersten eigenen Fahrten macht sich die Gruppe auf den Heimweg. Angela Knallers Pedelec steht noch immer in ihrer Tiefgarage. Ob sie es nun herausholt, muss sich erst noch zeigen. Angelika Gellert und die Hofbauers sagen zum Abschied jedenfalls, dass sie sich das Fahren jetzt eher zutrauten. Die Scheu, sagen sie, sei weg.