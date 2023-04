Glosse von Christiane Lutz

Es war, man kann es nicht anders sagen, eine Woche der Mobilität in München. Nicht nur ist der FC Bayern mit Schmackes wieder an die Tabellenspitze der Bundesliga aufgefahren, er wurde auch noch vom SC Freiburg mit ähnlichem Schmackes aus dem DFB-Pokal herausbefördert. Außerdem kletterten ein paar Köche in den Olymp der Spitzenköche, erhielten also einen "Michelin-Stern", die Temperaturen kletterten auch, allerdings eher nach unten als nach oben. Einzig an der Stammstrecke wird über Ostern nicht so viel mobilisiert, denn die ist teilweise gesperrt, was, nun ja, immerhin nicht überrascht.

Am meisten wurde diese Woche über eine besondere Form der Mobilität aber nur diskutiert: über den E-Scooter. Diese Scooter nämlich werden in Paris bald abgeschafft. Zu gefährlich, zu viel Schindluder, immer stehen die Dinger dumm im Weg rum und wenn nicht, dann liegen sie garantiert in der Seine. München schielt nach Paris, wo ja viele Trends herkommen, und überlegt, ob die Leute die Scooter möglicherweise auch hier abschaffen wollten, falls gefragt. Oberbürgermeister Dieter Reiter sagte, er hoffe, dass das Verbot in Paris als "Weckruf" wirke, nötig seien "kreative Ideen" der Scooter-Anbieter für mehr Sicherheit.

Man kann das Hoffen auch abkürzen und hier offiziell festhalten: Die Scooter sind wirklich schlimm und gemeingefährlich. Stürze, Verletzungen, eine ästhetische Zumutung obendrein. Verglichen etwa mit dem Auto stinken die Scooter schon in puncto Sicherheit ab. Denn das Auto, am besten ein sehr, sehr großes, garantiert seinen Insassen seine Überlegenheit schon qua Masse. Da muss man gar nicht mehr nachdenken oder aufpassen, im Zweifel ist der andre platt und nicht man selbst. Großer Vorteil. Der Scooter hingegen, nicht Fahrrad (sowieso nicht vorgesehen in der Stadt), nicht Fußgänger (auch nicht vorgesehen), ist ein fragiles Zwitterwesen, mal hier, mal da unterwegs. Mördergefährlich.

Außerdem blockieren die Dinger auch in München überall die Wege. Geht gar nicht. Man stelle sich mal vor, andere Verkehrsmittel, Autos zum Beispiel, stünden einfach so in Massen ungenutzt auf den Straßen herum. Ständig müsste man sie sehen oder sogar um sie herum gehen! Zumutung.

Weg also mit den Dingern auch hier. Denn die anderen Möglichkeiten, sich elegant, unkompliziert, zuverlässig und klimaschonend durch diese Stadt zu bewegen, sind ja wirklich zahlreich. Und wenn erst mal die zweite Stammstrecke fertig ist (an der an Ostern gebaut wird!), dann geht's mobilitätsmäßig hier sowas von ab. Und das kann Paris von sich nicht behaupten.