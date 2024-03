"Wir wollen Metal am Leben erhalten"

Die Metal-Szene ist groß und erfolgreich. Aber viele Bands sind im Rentenalter und gehen auf Abschiedstournee. Was kommt danach? Die Thrash-Metal-Band "Dust Bolt" will ihr Genre auch für junge Menschen spannend machen.

Von Michael Bremmer

Die Kutte ist wichtig. Schwarzer Hoodie und darüber dann die abgewetzte Jeansjacke. Soweit man denn etwas vom Jeansstoff sieht, sind doch all die Kutten an diesem Donnerstagabend im Münchner Strom über und über gefüllt mit Aufnähern. Stoffbanner mit den Namen und Logos sehr schneller, sehr energetischer und sehr lauter Metal-Bands: Metallica, Slayer, Kreator. Und natürlich Dust Bolt, eine Thrash-Metal-Band aus Landsberg und München, die an diesem Abend ihr neues Album "Sound & Fury" präsentiert.