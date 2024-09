Ein paar Mausklicks am PC, und schon ist eine Bestellung raus. Dumm nur, wenn man erst hinterher bemerkt, dass einem dabei ein gravierender Fehler unterlaufen ist – so wie dem Käufer einer maßgefertigten Duschkabine, mit dessen Fall sich jetzt ein Zivilgericht am Amtsgericht München beschäftigt hat. Als dem Mann nämlich die 1726 Euro teure Eck-Dusche aus Glas geliefert wurde, stellte sich heraus, dass er die beweglichen und festen Teile der Dusche seitenverkehrt bestellt hatte. Das bedeutete: Die Dusche konnte nicht so wie geplant eingebaut werden.

Schlimmer noch: Als sich der Lapsus offenbarte, hatte ein Monteur schon mit dem Aufbau der Eck-Dusche begonnen und Löcher in die Wandpaneele gebohrt. Der Käufer forderte von dem Händler deshalb in einem Zivilverfahren vor dem Amtsgericht München Schadenersatz. Denn der Monteur, so glaubte er, hätte bereits als er mit dem Aufbau der Eck-Dusche begonnen habe darauf hinweisen müssen, dass die einzelnen Teile nicht wie geplant eingebaut werden können. Außerdem wollte der Kunde die Kosten für die Beseitigung der Bohrlöcher in Höhe von 773,05 Euro erstattet haben sowie weitere 100 Euro für den Abbau der falschen Duschelemente.

Die Klage wurde jedoch abgewiesen. Nach Überzeugung des Gerichts sei es nicht Aufgabe des Monteurs gewesen, vor Beginn der Montage darauf hinzuweisen, dass der Einbau der Eck-Dusche nicht so möglich sei, wie ursprünglich geplant. Denn vorab, so heißt es im Urteil des Amtsgerichts, sei „nicht erkennbar gewesen, dass die Dusche ‚seitenverkehrt‘ bestellt worden war“. Denn „grundsätzlich“ hätte die Dusche montiert werden können. Aber eben „nur nicht so wie gewünscht“. Für den Kläger vermutlich ein schwacher Trost.

Ein Rückgaberecht hatte der Kunde übrigens nicht. Und die Eck-Dusche weiterzuverkaufen, erschien unrealistisch, da es sich ja um eine Maßanfertigung handelte. Nach Ansicht des Gerichts hätte der Kläger also entweder eine andere Duschwand bestellen oder doch die gelieferte Eck-Dusche verwenden müssen. Die Tatsache, dass dies nicht geschehen sei, zeige, dass die ausgeführte Montage die „einzig vernünftige Lösung“ gewesen sei, die irrtümliche Bestellung des Klägers „noch sinnvoll zu verwerten“. Ausgehend davon seien auch die beanstandeten Bohrlöcher „notwendig und stellen keinen Schaden dar“, so das Gericht.

Das Urteil des Amtsgerichts (Az. 191 C 10665/23) ist rechtskräftig.