Am frühen Sonntagmorgen hat die Polizei im Münchner Stadtteil Kleinhadern einen Mann aus seiner Wohnung geholt, der zuvor auf der Straße und dann vom Balkon aus lautstark wüste Drohungen ausgestoßen hatte. Der Mann drohte damit, Menschen umzubringen. Zu hören war nach Angaben von Ohrenzeugen auch "Heil Hitler!" Nach einem Notruf um 0.22 Uhr rückten zehn Streifenwagen in dem Wohnblock nahe der Senftenauerstraße an, dabei waren auch Beamte einer Einsatzhundertschaft. Es dauerte aber fast zwei Stunden, bis der Mann dann die Wohnungstür öffnete. Nach Angaben eines Polizeisprechers vom Sonntagmittag kam der Mann zunächst in eine Klinik.