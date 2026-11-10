Stehtische mit weißen Chrysanthemen, Männer in dunklen Anzügen, dazwischen vereinzelt Uniformen der Bundeswehr und der ukrainischen Streitkräfte. In der hohen Halle liegt ein dumpfes Wummern unter dem Stimmengewirr. Fotografen gehen vor dem Podium in die Hocke, breitschultrige Männer mit Knopf im Ohr behalten die Gäste im Blick. Es ist ein überwiegend männliches Publikum, das sich an diesem Montagnachmittag im Münchner Westen versammelt hat, um die Eröffnung einer neuen Drohnenfabrik zu feiern.

Hier im Stadtteil Aubing, an der Rupert-Bodner-Straße. Nicht weit entfernt hat der Lebensmittel-Lieferdienst Picnic sein Lager, auch das Kunstkraftwerk Bergson liegt in der Nachbarschaft. Gegenüber wird bereits das nächste Gebäude hochgezogen. In diesem Gewerbegebiet hat das Münchner Unternehmen Tytan Technologies innerhalb weniger Monate eine Produktionsstätte errichtet, in der künftig bis zu 3000 autonome Abfangdrohnen im Monat hergestellt werden sollen. Nach Unternehmensangaben ist es die größte Fabrik dieser Art in Westeuropa.

Zur Eröffnung sind Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) und Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gekommen. Für das junge Unternehmen ist das ein bemerkenswerter Auftritt. Noch vor drei Jahren waren die Gründer Balázs Nagy und Batuhan Yumurtacı Studenten, die bei einem Hackathon in Kiew mit ihrer Idee für eine kostengünstige Abwehr russischer Angriffsdrohnen erfolgreich waren.

Auch ein Stück Rüstungsschrott kann Freude machen: Tytan-Gründer Balázs Nagy (links) überreicht Ministerpräsident Markus Söder eine eingerahmte, bei einem Test abgestürzte Drohne. Mitgründer Batuhan Yumurtacı (rechts) verfolgt die Übergabe sichtlich amüsiert. Foto: Alexandra Beier/AFP

„Vom Prototyp zur Serienfertigung in wenigen Monaten, so entsteht Verteidigungsfähigkeit heute“, sagt Nagy. Inzwischen beschäftigt Tytan mehr als 200 Menschen in München, Berlin und Kiew. Rund zehn Millionen Euro hat das Unternehmen in die neue, etwa 3000 Quadratmeter große Anlage investiert. Zunächst arbeiten hier rund 60 Beschäftigte, später sollen es bis zu 100 werden.

Die Abfangdrohnen sollen vor allem jene billigen Drohnen unschädlich machen, mit denen Russland die Ukraine massenhaft angreift. Für die Verteidiger ist das auch eine Kostenfrage: Wer eine günstige Drohne mit einer teuren Rakete abschießen muss, kann auf Dauer kaum mithalten. Tytan will deshalb Abwehrsysteme in großen Stückzahlen und zu möglichst geringen Kosten herstellen. Nagy hat dabei größere Pläne: Die Produktion in Aubing solle „die Blaupause für weitere Produktionsstätten in Europa sein“.

Dass ausgerechnet die Rüstungsindustrie einmal als Hoffnungsträger der deutschen Wirtschaft gefeiert würde, wäre vor wenigen Jahren schwer vorstellbar gewesen. Reiche spricht von einer „stillen Revolution“. Ein erheblicher Teil des Wirtschaftswachstums gehe derzeit auf staatliche Ausgaben zurück, darunter Investitionen in die Verteidigung. Dabei dürfe man nicht nur auf die großen Rüstungskonzerne setzen, sondern müsse auch jungen Technologieunternehmen den Weg ebnen. Noch vor wenigen Jahren hätten solche Firmen erhebliche Schwierigkeiten gehabt, überhaupt Investoren zu finden.

Wie sehr sich die Verhältnisse verändert haben, zeigt eine neue Kooperation, die an diesem Nachmittag vorgestellt wird: Gemeinsam mit dem Münchner Rüstungsunternehmen KNDS hat Tytan ein mobiles Drohnenabwehrsystem entwickelt. Es ist auf einem gepanzerten Fahrzeug vom Typ Dingo montiert und soll Soldaten und Fahrzeuge auch während der Fahrt vor Angriffen schützen. Anfang 2027 soll die Serienfertigung beginnen. Hier treffen zwei Welten aufeinander: die Erfahrung eines etablierten Rüstungskonzerns und das Entwicklungstempo eines jungen Start-ups.

Gemeinsam gegen feindliche Drohnen: Tytan und der Rüstungskonzern KNDS haben auf Basis des gepanzerten Fahrzeugs Dingo ein mobiles Drohnenabwehrsystem entwickelt. Foto: Tytan

Großer Andrang: Zur Eröffnung der Drohnenfabrik von Tytan kamen zahlreiche Gäste aus Wirtschaft, Politik und Militär. Foto: Florian Peljak

Dass dieses Tempo auch mit dem Krieg in der Ukraine zu tun hat, wird bei der anschließenden Diskussion deutlich. Tytan-Technikchef und Mitgründer Batuhan Yumurtacı berichtet davon, wie wichtig es sei, die eigenen Produkte unter realen Einsatzbedingungen zu erproben. Was bei Tests in Deutschland funktioniere, müsse sich an der ukrainischen Front keineswegs bewähren. Dort veränderten sich die Anforderungen ständig, entsprechend schnell müssten die Entwickler reagieren.

Ministerpräsident Söder ist derweil bestens aufgelegt. Er begrüßt die Soldaten im Publikum als „Kameraden“, die Beschäftigten des Unternehmens als „Titanen“ und erinnert sich an seine eigene Bundeswehrzeit. Damals sei er Lastwagenfahrer gewesen, die Ausrüstung habe wenig getaugt: In den Uniformen habe man im Winter gefroren und im Sommer geschwitzt. Heute gehe es um hochmoderne, vernetzte und KI-gesteuerte Systeme. Bayern sei dafür der richtige Standort, versichert Söder, und verspricht, Genehmigungen und Ansiedlungen zu beschleunigen. Auch beim Bund dränge er auf mehr Tempo.

Söder am Steuer: Der Ministerpräsident posiert im neuen Drohnenabwehrfahrzeug Dingo für die Fotografen. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche schaut lächelnd durchs Fenster zu. Foto: Peter Kneffel/dpa

Denn Unternehmen wie Tytan, so Söders Botschaft, entstehen nicht im luftleeren Raum. Sie brauchen Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Kapital, leistungsfähige Rechenzentren und große Industriepartner. Dass die Telekom ihr Münchner Rechenzentrum gerade um 50 Prozent erweitern wolle, passt ihm deshalb bestens ins Konzept. Tytan sei ein Musterbeispiel für das bayerische Technologie-Ökosystem.

Für die Staatsregierung hat die neue Rüstungsindustrie freilich noch einen weiteren Reiz: Sie verspricht Arbeitsplätze, Wachstum und Steuereinnahmen. „Euer Erfolg ist unser Erfolg“, sagt Söder. Und zum Abschied gibt es noch ein Geschenk: Reiche und Söder bekommen jeweils Überreste einer Metis-Drohne, die bei Tests abgestürzt sind. Auch Fehlschläge gehören schließlich zum Geschäft, aus ihnen will das junge Unternehmen lernen. Söder jedenfalls freut sich über das Souvenir: „Ich krieg’ jetzt auch so ein geschrottetes Teil.“ Wann bekommt man als Ministerpräsident schon einmal ein Stück Rüstungsschrott geschenkt?