Die Münchner Polizei hat seit Mittwoch „Carma“. Sogar doppelt. Was ein bisschen esoterisch und noch dazu fehlerhaft geschrieben aussieht, ist ein ganz handfestes Pilotprojekt. Zwei fest stationierte Drohnen sollen den Beamtinnen und Beamten bei deren Einsätzen helfen. In Minutenschnelle, oft noch vor den ersten Streifenwagen, können die „fliegenden Augen“ (so sagt Polizeipräsident Thomas Hampel dazu) an den Orten des Geschehens sein.

Die beiden Drohnen chinesischer Bauart – aber mit deutscher Software und angeschlossen an ein einheimisches Rechenzentrum – sollen der Einsatzzentrale einen schnellen Überblick über die Lage am Tatort vermitteln und helfen, dass die Polizistinnen und Polizisten nicht von gefährlichen Situationen überrascht werden. Mit ihren Wärmebildkameras können die beiden Drohnen fliehende oder versteckte Tatverdächtige aufspüren, wie eine Demonstration am Mittwochvormittag im Münchner Polizeipräsidium zeigte.

Auch bei Attacken auf Polizeigebäude könnten die beiden Drohnen zum Einsatz kommen, sagte Hampel, und erinnerte an die Brandanschläge auf die Hunde- und die Reiterstaffel der Münchner Polizei im vergangenen Jahr. Acht Monate lang erprobt die Polizei nun in enger Zusammenarbeit mit dem bayerischen Drohnenkompetenz- und -abwehrzentrum (DKAZ) das sogenannte „Drone-in-a-Box“-System. Carma steht dabei für „Command Aerial Remote Mission Assistance“, das bedeutet in etwa ferngesteuerte Einsatzunterstützung aus der Luft.

Vorbilder gibt es in den USA, bei der New Yorker Polizei und in Cincinnati. Mehr als ein Jahr lang hat im Präsidium an der Ettstraße ein Projektteam unter Leitung von Martina Endraß-Sohn daran getüftelt, wie die andernorts gemachten Erfahrungen auf München übertragen werden können. 60 000 Euro kostet das Pilotprojekt. Seit August fanden erste Erprobungsflüge statt. Nun wird es ernst.

Welche der in den kommenden acht Monaten etwa 220 000 Notrufe, die in diesem Zeitraum bei der Einsatzzentrale der Münchner Polizei voraussichtlich ankommen werden, sich für einen schnellen Drohnenstart eignen, lässt Hampel bewusst offen. Klar sei aber, das versichert er ebenso wie Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU), dass Carma nicht für die anlasslose Überwachung, etwa bei Kundgebungen und Demonstrationen, verwendet werden dürfe.

Von einem eigenen Leitstand aus werden die Carma-Einsätze gesteuert. Auf dem Bild (v.li.) Luftraumüberwacher Karlheinz Huber, Drohnenpilot Marius Gilgenrainer und Koordinator Ferdinand Kneitz. Foto: Catherina Hess

Drohnen setzt die Münchner Polizei schon länger ein. Auch beim islamistischen Anschlag in der Seidlstraße im Februar 2025 verschafften Aufnahmen einer Drohne der Polizei einen ersten Überblick über das fürchterliche Geschehen. Neu ist, dass bei Carma ein eigener Leitstand den Flug des Mini-Quadrokopters steuert, überwacht und mit der Einsatzzentrale (EZ) im Präsidium vernetzt. Ein Drohnenpilot (im Polizeijargon „L3F“ genannt für Luftfahrzeugfernführer), ein Luftraumüberwacher und ein EZ-Koordinator besetzen den Leitstand.

Ist die weiß-blau-gelbe Drohne unter Blaulicht erst einmal gestartet, findet sie binnen Minuten ihr Ziel im Umkreis von drei bis fünf Kilometern um das Präsidium beziehungsweise um die Bereitschaftspolizei an der Rosenheimer Straße. In 80 bis 120 Meter Höhe steuert Carma mit 54 Kilometern pro Stunde den vom Anrufer genannten oder durch dessen GPS-Daten identifizierten Einsatzort an. Erst dort entstehen dann jene Videoaufnahmen, die drei Wochen lang gespeichert werden – wenn Straftaten zu erkennen sind, natürlich auch länger. Bilder für Öffentlichkeitsfahndungen könnten so künftig ebenfalls entstehen.

„Der entscheidende Vorteil liegt im Zeitgewinn“, sagt Innenminister Herrmann. Einsatzlagen könnten frühzeitiger und fundierter eingeschätzt werden: „Was zunächst überschaubar erscheint, kann sich innerhalb kürzester Zeit zu einer komplexen und möglicherweise gefährlichen Situation entwickeln.“ Die Carma-Drohne verbessere die Entscheidungsgrundlage. Nicht nur bei polizeilichen Großlagen wie Terroranschlägen, Amoksituationen oder Katastrophen, sondern auch bei unklaren Meldungen, wenn möglicherweise Gewalt im Spiel ist.