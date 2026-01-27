Die Münchner Polizei hat am Montagnachmittag eine 24 Jahre alte Frau wegen eines versuchten Tötungsdelikts festgenommen. Sie war in einem Drogeriegeschäft an der Sonnenstraße mit einem großen Küchenmesser auf einen 31-jährigen Angestellten losgegangen und hatte diesen dabei verletzt. Gemeinsam mit zwei Mitarbeiterinnen konnte der Mann die Angreiferin aber noch überwältigen und festhalten, bis Polizeibeamte eingetroffen waren.

Eine Ladenmitarbeiterin hatte die 24-Jährige gegen 16.55 Uhr beobachtet, wie sie Parfüm in ihren Rucksack steckte. Als die Angestellte die Kundin darauf hinwies, die Waren in einem Einkaufskorb zu transportieren, entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit. Als die Mitarbeiterin einen Kollegen hinzuholte, zog die 24-Jährige plötzlich das Küchenmesser aus dem Rucksack und stach auf den Mann ein. Dieser wich zurück, erlitt aber Stich- und Schnittverletzungen an Händen und Hüfte, die später im Krankenhaus ambulant behandelt wurden.

Aufgrund des Tathergangs übernahm das für Tötungsdelikte zuständige Kommissariat 11 die Ermittlungen. Die Frau war der Polizei bereits wegen Eigentumsdelikten sowie psychischen Problemen bekannt. Ein Ermittlungsrichter sollte im Laufe des Dienstags entscheiden, ob die Frau in Haft kommt oder in einer psychiatrischen Klinik untergebracht wird.