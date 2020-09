Bei einer Festnahme im Zusammenhang mit der Drogenrazzia am Mittwoch in München hat sich aus der Dienstwaffe eines Polizisten ein Schuss gelöst.

Polizisten wollen bei der Drogenrazzia am Mittwoch gerade einen Tatverdächtigen festnehmen, als ein Schuss fällt. Verletzt wird niemand.

Bei der Festnahme eines Tatverdächtigen während der Drogenrazzia am Mittwoch in München ist ein Schuss gefallen. Wie die Polizei mitteilte, löste sich aus der Dienstwaffe eines Polizisten des Landeskriminalamtes ein Schuss, als er einen Tatverdächtigen an der Kreuzung Poccistraße/ Bavariaring festnehmen wollte.

Der 29-Jährige saß dort als Beifahrer in einem stehenden Auto, als sich die Beamten dem Fahrzeug näherten. Sie forderten die 26-jährige Fahrerin auf, nicht loszufahren, als sich der Schuss aus der Dienstwaffe eines Polizisten löste. Das Projektil blieb im seitlichen Dachholm des Autos stecken, verletzt wurde niemand.

Nach Angaben der Polizei hatten die Beamten ihre Dienstwaffen gezückt und die Finger am Anschlag. Der Schuss habe sich aber aus Versehen gelöst, habe der LKA-Beamte angegeben. Nun sind interne Ermittlungen zum Schusswaffengebrauch eingeleitet worden.