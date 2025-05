Münchner Hilfsprojekt in Äthiopien : „Ich muss wenigstens einige Kinder retten“

Heroda Distler hat viel Glück gehabt in ihrem Leben. Sie wuchs auf in einer der ärmsten Regionen der Welt, kam nach München, machte Karriere in der Modebranche. Bei einem Besuch in ihrem Heimatland Äthiopien konnte sie nicht anders: Sie gründete spontan ein Kinderheim.