Der potenzielle Kunde wollte Kokain. Und zwar sehr viel. Am besten gleich mehrere Kilos. Liefern sollte ihm die Droge Luan M. (Name geändert) aus München . Der war jedoch angeblich skeptisch. Im Oktober 2024 verabredete sich Luan M. dann aber doch zu einem persönlichen Treffen mit dem vermeintlichen Interessenten in Ramersdorf-Perlach.

Was er nicht wusste, war, dass es sich bei dem Mann um einen V-Mann handelte, einen sogenannten Verbindungsmann also, der als geheimer Informant für die Polizei arbeitet. Luan M. gab bei dem Gespräch an, er könne Marihuana in großen Mengen liefern. Der V-Mann aber soll erklärt haben, er sei an Kokain interessiert. Luan M. soll darauf geantwortet haben, dass er nicht mit Kokain handle. Doch er könne sich umhören.

Zwischen Herbst 2024 und Anfang vergangenen Jahres kam es zu einer Reihe weiterer Treffen an verschiedenen Orten in Ramersdorf-Perlach. Im Februar 2025 wurde es im Hinblick auf eine Kokain-Lieferung dann konkreter. Valon G. (Name geändert), ein Bekannter von Luan M., soll dem V-Mann schließlich mehrere Kilos angeboten haben. Im März kaufte der Vertrauensmann schließlich erstmals 96 Gramm der Droge zum Preis von 4500 Euro. Offenbar war er mit der Qualität sehr zufrieden.

Am 1. April vergangenen Jahres sollte es dann tatsächlich zur Übergabe von nicht weniger als sieben Kilogramm Kokain im Wert von 210 000 Euro auf dem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants in Obersendling kommen. Da aber die Ermittler der Polizei durch ihren V-Mann über den geplanten Deal im Bilde waren, wurden Luan M., Valon G. und drei andere junge Männer, die in das Geschäft involviert waren, vorläufig festgenommen und kamen in Untersuchungshaft.

Zwei Freisprüche, weil Angeklagte von einem V-Mann zum Dealen angestiftet wurden

Für die mutmaßliche Tat mussten sich die fünf jungen Männer seit Anfang Februar dieses Jahres vor der 3. Strafkammer am Landgericht München I verantworten. Eine der zentralen Fragen in dem Verfahren war, ob der V-Mann Luan M. zu der Tat angestiftet hatte. Immerhin, sagte die Vorsitzende Richterin jetzt bei der Verkündung der Urteile, habe Luan M. dem V-Mann Marihuana liefern wollen. Doch der V-Mann habe den Angeklagten zu dem „Kokain-Geschäft gedrängt.“ Aus diesem Grund stellte das Gericht die Verfahren gegen Luan M. und Valon G. ein, da dieser nach Überzeugung der Kammer in das Geschäft mehr oder weniger hineingezogen worden sei. Für die zu Unrecht erlittene Untersuchungshaft werden beide entschädigt.

Zwei andere Angeklagte, die nach Überzeugung des Gerichts nicht von dem V-Mann zu der Tat provoziert worden sind, wurden unter anderem wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu Haftstrafen von jeweils knapp vier Jahren verurteilt. Gegen einen weiteren Angeklagten verhängte das Gericht wegen Beihilfe zum Handeltreiben mit Betäubungsmitteln drei Jahre und drei Monate Haft und ordnete darüber hinaus die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an. Außerdem wurden die Haftbefehle gegen die zwei zu Gefängnisstrafen verurteilten jungen Männer aufgehoben, da keine Fluchtgefahr mehr bestehe. Beide werden zu einem späteren Zeitpunkt eine sogenannte Ladung zum Haftantritt erhalten.

Laut den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sollen drei der Angeklagten seit mindestens Anfang 2024 mit Drogen gehandelt haben. Einer von ihnen hatte hierfür einen sogenannten Drogenbunker angelegt, in dem Drogen verwahrt wurden. Bei dem Ort, den er dafür ausgewählt hatte, handelte es sich um die Wohnung seiner Oma. Nach dem geplatzten Deal auf dem Parkplatz in Obersendling fanden die Ermittler dort unter einer Matratze drei großkalibrige Pistolen, Kaliber neun Millimeter, samt 50 Schuss Munition. Zudem entdeckten sie in der Küche 430 Gramm Marihuana und 23 Gramm einer sogenannten Partydroge. Auch im Schlafzimmer der Seniorin wurden die Fahnder fündig. Sie fanden dort weitere knapp 1,6 Kilogramm Marihuana.