Nach der zufälligen Kontrolle eines 55-Jährigen hat die Polizei in dessen Wohnung kiloweise Drogen gefunden. Zivilbeamte hatten den Mann auf der Reichenbachbrücke kontrolliert und in dessen Rucksack unter anderem Amphetamine und MDMA entdeckt. Außerdem hatte der Mann etwa 15 000 Euro in bar bei sich. Der 55-Jährige versuchte daraufhin, zu flüchten und von der Brücke in die Isar zu springen, was die Beamten jedoch verhinderten.

Weil sich während der Kontrolle Hinweise darauf ergaben, dass der 55-Jährige weitere Drogen zu Hause haben könnte, durchsuchte die Polizei die Wohnung des vorbestraften Mannes in Thalkirchen. Dort fanden die Beamten rund 1,5 Kilo Methamphetamin und knapp ein halbes Kilo Kokain. Zudem wurden etwa 150 Gramm Ecstasy-Pillen und mehr als zehn Liter Liquid Ecstasy sichergestellt. Außerdem befanden sich in der Wohnung mehrere Zehntausende Euro Bargeld. Ein Großteil der Ware war bereits in verkaufsgerechte Portionen abgepackt. Insgesamt sicherten die Ermittler mehr als tausend Einzelasservate.

Gegen den 55-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen. Zwei weitere Personen, die die Polizei in der Wohnung des Mannes antraf, wurden vorübergehend festgenommen und inzwischen wieder freigelassen.