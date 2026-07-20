DER TAG IN MÜNCHEN
„Es gibt wieder mehr junge Menschen, die sehr riskant konsumieren, auch Heroin“ In ganz Deutschland, aber auch in München steigt die Zahl junger Menschen, die wegen Drogen sterben. Condrobs-Berater Olaf Ostermann über Flucht aus der Realität, billiges Kokain und was nötig wäre, um mehr Menschen zu retten. (SZ Plus)
Stadtwerke verfehlen ihr Ökostrom-Ziel Der städtische Konzern ist stolz auf die Steigerung der einst minimalen Ökostrom-Kapazität. Doch tatsächlich hat er die selbst gesteckten Marken deutlich unterschritten. Dafür macht er ein Bündel von Gründen geltend.
Zara-Erbin kauft sich in München ein Sandra Ortega Mera hat einen Teil der bekannten Modekette geerbt. Sie interessiert sich aber vor allem für Immobilien. Auch in München ist Spaniens wohl reichste Frau fündig geworden – offenbar nicht zum ersten Mal.
Wenn Wasser wertvoll wird Die Region München galt lange als wasserreich. Doch die aktuelle Trockenperiode geht an die Reserven. Wie ernst ist die Lage wirklich? Ein Überblick. (SZ Plus)
Ein Sechseck, das die Nachbarn anzieht Mit dem „Cosma-Eck“ plant ein international tätiger Investor einen großen Wurf für eine Bogenhauser Brachfläche. Die Höhe des geplanten Turms sowie eine Vermehrung des Baurechts stoßen bei der Stadt auf Zustimmung, es gibt aber auch Bedenken.
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