Was getan werden muss, um drogenabhängigen Menschen zu helfen, warum die Stadtwerke ihr Ökostrom-Ziel verfehlt haben, wie ernst die Wasserknappheit für die Region München wirklich ist und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

„Es gibt wieder mehr junge Menschen, die sehr riskant konsumieren, auch Heroin“ In ganz Deutschland, aber auch in München steigt die Zahl junger Menschen, die wegen Drogen sterben. Condrobs-Berater Olaf Ostermann über Flucht aus der Realität, billiges Kokain und was nötig wäre, um mehr Menschen zu retten. (SZ Plus)

Stadtwerke verfehlen ihr Ökostrom-Ziel Der städtische Konzern ist stolz auf die Steigerung der einst minimalen Ökostrom-Kapazität. Doch tatsächlich hat er die selbst gesteckten Marken deutlich unterschritten. Dafür macht er ein Bündel von Gründen geltend.

Zara-Erbin kauft sich in München ein Sandra Ortega Mera hat einen Teil der bekannten Modekette geerbt. Sie interessiert sich aber vor allem für Immobilien. Auch in München ist Spaniens wohl reichste Frau fündig geworden – offenbar nicht zum ersten Mal.

Wenn Wasser wertvoll wird Die Region München galt lange als wasserreich. Doch die aktuelle Trockenperiode geht an die Reserven. Wie ernst ist die Lage wirklich? Ein Überblick. (SZ Plus)

Ein Sechseck, das die Nachbarn anzieht Mit dem „Cosma-Eck“ plant ein international tätiger Investor einen großen Wurf für eine Bogenhauser Brachfläche. Die Höhe des geplanten Turms sowie eine Vermehrung des Baurechts stoßen bei der Stadt auf Zustimmung, es gibt aber auch Bedenken.

WEITERE NACHRICHTEN

Bilanz des Sommer-Festivals: Weniger Besucher bei Tollwood

Gedenken an NS-Widerstandskämpfer: Warum ein Giesinger Historiker für einen Gottlieb-Branz-Platz kämpft (SZ Plus)

Mobilität in München: Womit ein neuer Carsharing-Verein punkten will

Gewaltexzess bei Dorffest in Egling: Polizei arbeitet gegen Erinnerungslücken an

MÜNCHEN ERLESEN

Fairplay : „Fußball hat ein riesengroßes Potenzial“ Verbale Attacken am Spielfeldrand von Jugend-Fußballspielen sind mittlerweile fast schon Alltag. Wie eine Gruppe von Münchner Design-Studierenden das ändern will. SZ Plus Interview von Philipp Crone ...

SZ Jetzt Anschlag am OEZ in München : „Ein 15-Jähriger geht lebend raus. Und zurück kommt nur eine Tüte“ Vor zehn Jahren tötete ein Rechtsextremist am Münchner Olympia-Einkaufszentrum neun Menschen. Von der Trauer, die bleibt, und den Fragen, die bis heute schmerzen. SZ Plus Von Sophie Aschenbrenner, Franziska Setare Koohestani (Text) und Stella Traub (Fotos) ...

UNSER KULTURTIPP

Kino-Dokumentarfilm über Frauen in Syrien : „Diese Hölle wiederholte sich jede Nacht aufs Neue“ Der Dokumentarfilm „To My Sisters“ zeigt Frauen in Syrien unter dem IS-Regime. Für den in München lebenden Kurden Faek Falak geht es nicht nur um Einzelschicksale, sondern um die Art, wie wir leben wollen. SZ Plus Von Josef Grübl ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg