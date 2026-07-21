Welche Lehren die Polizei aus dem OEZ-Anschlag gezogen hat, wer wegen der Haushaltslücke 2027 künftig mehr zahlen muss, warum der Streit um die Lindwurmstraße weiter geht und mehr.

ZEHN JAHRE OEZ-ANSCHLAG

Angehörige fordern Untersuchungsausschuss zum OEZ-Anschlag Das Attentat am Olympia-Einkaufszentrum hat nach Ansicht der Hinterbliebenen viele offene Fragen hinterlassen. Bereitschaft, das staatliche Handeln näher zu beleuchten, zeigt im bayerischen Landtag aber bisher keine Fraktion. (SZ Plus)

Wie konnte diese an sich so entspannte Stadt dermaßen in Panik verfallen? Bis heute fragt sich der damalige Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins, warum die Münchner noch Stunden nach dem OEZ-Attentat 71 Phantom-Tatorte meldeten. Ein Gespräch über trügerische Beobachtungen, die Grenzen sozialer Medien und die Lehren aus dem Einsatz. (SZ Plus)

Welche Lehren die Polizei aus dem OEZ-Anschlag gezogen hat Neue Dienstwaffen und Signalwesten mit „Polizei“-Aufschrift, ein interner Messengerdienst, bessere Betreuung von Angehörigen auch durch Seelsorger aller Religionsgemeinschaften, ein anderes Einsatzkonzept. Die 14 „Arbeitspakete“ aus dem Polizeipräsidium München.

Busse und Bahnen in München stehen eine Minute lang still Im Gedenken an die Opfer des rassistischen Anschlags unterbricht die MVG am Mittwoch um 17.51 Uhr ihren Betrieb. Änderungen gibt es auch wegen einer Veranstaltung am Olympia-Einkaufszentrum mit Bundespräsident Steinmeier und Angehörigen.

DER TAG IN MÜNCHEN

München fehlen 41 Millionen Euro – wo die Stadt jetzt sparen muss Nicht nur Familien, Autofahrer und Hundebesitzer müssen künftig mehr zahlen. Wie brisant die Lage ist und warum der Kämmerer trotzdem positiv gestimmt ist. (SZ Plus)

Radweg weg – Busspur her: Streit um Lindwurmstraße geht weiter Der neue Radweg existiert erst seit einem Jahr. Jetzt kleben Bauarbeiter ihn schon wieder ab. Warum die Stadt auf der Lindwurmstraße zurückrudert – und viele das nicht akzeptieren wollen.

Nach Körperverletzung auf Dorffest: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest Ein junger Mann aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen soll am Samstag beim Fest des Burschenvereins in Egling einen 16-Jährigen mit einem Messer am Arm verletzt haben.

Ein IAA-Stand in der Stadt kostet künftig das Doppelte: 60 Cent pro Quadratmeter Dass die IAA Mobility öffentliche Plätze belegt, bleibt umstritten – bis 2031 wird sich daran aber nichts ändern. Doch künftig wird es für die Aussteller teurer.

Familienvater soll drei Mädchen schwer missbraucht haben Ein verheirateter Familienvater sucht den Kontakt zu drei kleinen Mädchen aus seiner Nachbarschaft – und vergeht sich an ihnen. Nun hat der Prozess gegen den 47-Jährigen vor dem Landgericht München I begonnen.

Sieben Jahre Leerstand – wie geht es weiter mit dem Zerwirkgewölbe? Auf der Suche nach einem Käufer lässt der Freistaat Bayern das zweitälteste Bauwerk Münchens seit Jahren ungenutzt. Kritiker werfen ihm vor, das Gebäude verfallen zu lassen – und in verantwortungsloser Weise „Reibach“ machen zu wollen.

WEITERE NACHRICHTEN

Nächtlicher Feuerwehreinsatz: 800-Kilogramm-Verkehrsschild droht auf Mittleren Ring zu fallen

Stadtwerke: Eine Woche nach Verboten: Münchner benutzen weniger Wasser

Zum Tod von Elisabeth Wicki-Endriss: Die Starke an der Seite einer Legende (SZ Plus)

Neues bei Mini-München: Wo Kinder mehr lernen als im Klassenzimmer

MÜNCHEN ERLESEN

Familienplanung : Jung, kinderlos, sterilisiert Sandra wachte aus der Narkose auf und sah ihre Eileiter in einem Becher neben sich. Sie war 21. Und erleichtert. Warum junge Frauen eine solche radikale Entscheidung treffen – und sich dabei nicht hereinreden lassen. SZ Plus Von Emily Joy Neumann ...

Lebensmittelverschwendung : Der Müll, den keiner sehen will Restaurants werfen jeden Tag tonnenweise Essen weg. Zu Besuch beim Le Méridien in München, das Speiseabfälle mit künstlicher Intelligenz reduzieren will. Aber gelingt das auch? SZ Plus Von Sonja Salzburger (Text) und Stephan Rumpf (Fotos) ...

UNSER KULTURTIPP

Kino : Das sind die Höhepunkte der Filmkunstwochen München Wenn es draußen mal wieder etwas heißer ist, geht man noch viel lieber ins Kino: Die 74. Filmkunstwochen München bieten ein buntes Programm aus Festivalhits, Filmerfolgen und Fundstücken. Der große Überblick. Von Josef Grübl ...

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