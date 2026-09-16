In Zeiten von Mails und Messengerdiensten spielen Briefe für die Alltagskommunikation kaum mehr eine Rolle – mit einigen Ausnahmen. In Gefängnissen etwa sind handgeschriebene Zuschriften für viele Insassen nach wie vor ein wichtiger Kontaktweg nach draußen. Schließlich dürfen Gefangene unbegrenzt Briefe verschicken und empfangen, wobei diese stets kontrolliert werden.

Auch Leon W. hat regelmäßig Post ins Gefängnis gesendet, und zwar an Insassen der Justizvollzugsanstalt Bernau. Ihnen ging es jedoch nicht um den geistigen, sondern um den materiellen Inhalt der Schreiben. Denn seine Briefe schrieb der Münchner auf Papier, das mit synthetischen Cannabinoiden getränkt war – sprich: Es handelte sich um Drogen. Vom Amtsgericht München ist der 34-Jährige jetzt auf der Basis eines Deals zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten wegen des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln sowie mit neuen psychoaktiven Stoffen verurteilt worden.

Anders als die Empfänger seiner Briefe betritt Leon W. an diesem Morgen als freier Mann den Gerichtssaal – jedoch begleitet von seiner Bewährungshelferin. Schwer atmend lässt sich der gedrungene Mann mit den langen Haaren auf die Anklagebank fallen, von wo aus er kurz darauf den gegen ihn erhobenen Vorwürfen lauscht. Der Staatsanwaltschaft München I zufolge soll Leon W. seit Sommer 2024 von München aus einen „schwunghaften Handel“ mit drogengetränkten Papieren betrieben haben. Diese habe er in fünf Fällen auch ins Gefängnis nach Bernau am Chiemsee verschickt, wo er früher einmal selbst einsaß. Die Drogen seien „zum gewinnbringenden Weiterverkauf“ bestimmt gewesen, so die Staatsanwältin.

Konkret steckte in den Briefumschlägen stets ein kariertes DIN-A4-Blatt Papier, auf das synthetische Cannabinoide geträufelt worden waren. Die Menge entsprach laut Anklage mindestens 100 Einzeldosen. In der Regel werden derlei getränkte Papiere entlang der kleinen Quadrate ausgeschnitten, dadurch in Konsumeinheiten geteilt und danach geraucht oder weiterverkauft.

Das Einschmuggeln chemischer Drogen per Brief – im Gefängnisjargon „Knastpapier“ genannt – treibt deutsche Haftanstalten schon seit Längerem um. Als Gegenmaßnahme setzen einige Einrichtungen auf spezielle Drogenscanner, die eingehende Zuschriften überprüfen. Andere Gefängnisse stellen ihren Insassen gar keine Originalpost mehr zu; stattdessen werden Briefe, Fotos und gemalte Bilder eingescannt und neu ausgedruckt. Auch im Fall von Leon W. seien dessen Schreiben sichergestellt worden, bevor sie die Empfänger in der JVA Bernau erreichten, sagt die Staatsanwältin.

Sie zieht sich nach der Anklageverlesung mit der Verteidigerin und dem Gericht zu einem Rechtsgespräch zurück. Im Anschluss verkündet die Vorsitzende Richterin, dass man sich auf einen sogenannten Deal verständigt habe. Demnach könne Leon W. im Gegenzug für ein Geständnis zu drei der vorgeworfenen Fälle mit einer Haftstrafe zwischen zwei Jahren und acht Monaten und drei Jahren und drei Monaten rechnen. Nachdem alle Seiten diesem Vorgehen zugestimmt haben, geht der restliche Prozess in kaum einer halben Stunde über die Bühne.

Nach dem Geständnis, das seine Verteidigerin für Leon W. vorträgt, geht es nur kurz um dessen persönliche Hintergründe. Sein „dramatischer Werdegang“, so die Richterin, war schon früh von Drogen geprägt: Mit 14 habe er angefangen zu kiffen, erzählt Leon W. Später seien vor allem Kokain und Amphetamine hinzugekommen, und zuletzt habe er viel Alkohol konsumiert. Schon in seiner Jugend geriet er mit dem Gesetz in Konflikt; als Erwachsener folgten mehrere Verurteilungen und Gefängnisaufenthalte – vor allem wegen Drogen. Die 15 Einträge in seinem Strafregister seien der eine Grund, weshalb eine Bewährungsstrafe diesmal nicht in Betracht komme, sagt die Richterin. Der andere: Zum Zeitpunkt seiner Taten war Leon W. unter zwei offenen Bewährungen.

Während die Staatsanwältin eine Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten fordert, plädiert die Verteidigung auf zwei Jahre und acht Monate. Das Gericht entscheidet sich letztlich für ein Urteil am unteren Ende des Strafrahmens – auch weil die Haft Leon W. „besonders hart“ treffe, so die Richterin. Schließlich erwartet seine Partnerin demnächst ein Kind von ihm. Mit Blick darauf sagt die Richterin zum Schluss: „Ich hoffe, dass Sie die Haft, die jetzt ansteht, nutzen. Ihr Kind hat noch ein ganzes Leben vor sich und braucht einen Papa, der nicht dauernd straffällig wird.“