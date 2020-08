Früh verabschiedete sich die Bayerische Staatsoper in diesem Jahr in die Sommerpause, früh startet das Haus nun auch die neue Saison. Dies geschieht an diesem Dienstag mit der Eröffnung der "Stufenbar", einer Einrichtung, die in den vergangenen Jahren die gesellschaftlich eher steifen Opernfestspiele mit der Lässigkeit des Drink-Genusses auf den Stufen des Hauses vor dem Portikus verband. Heuer gibt es das nun ohne Festspiele, dafür aber mit Spieleinlagen: Jeweils um 19 und um 21 Uhr gibt es ein kuratiertes Live-Programm mit Künstlerinnen und Künstlern der Staatsoper. Bis einschließlich Montag, 31. August, wird die Stufenbar existieren, geöffnet bei jedem Wetter. Anschließend eröffnet das Haus am 1. September mit der Uraufführung von Marina Abramovićs "7 Deaths Of Maria Callas", die eigentlich im April hätte stattfinden sollen. Es folgen mit "Mignon" die Premiere des Opernstudios am 3. September im Cuvilliés-Theater und ein Liederabend mit Jonas Kaufmann am 6. September.