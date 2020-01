Beim traditionellen Dreikönigstreffen gibt sich Amtsinhaber Reiter selbstbewusst. Herausforderin Kristina Frank will München Ruhe und die innere Mitte zurückgeben. Die Grünen können sich erst am Dienstag wehren.

Gelassener Amtsinhaber

Der Satz, der für das Wahlkampf-Gefühl von Dieter Reiter steht, kommt ganz am Schluss seiner Rede: "Wir haben viel erreicht. Wir haben noch viel vor", ruft der Oberbürgermeister in den Festsaal des Hofbräukellers, der so voll ist wie seit vielen Jahren nicht mehr. Selbst Alt-OB Christian Ude ist da, und der hat sich ziemlich rar gemacht bei SPD-Veranstaltungen in München. Sein Nachfolger Reiter hat nun bald die erste Amtsperiode hinter sich, und so tritt er auch auf: als Macher, der nach sechs Jahren OB-Büro etwas vorzuweisen hat. Und der seinen Vertrag gerne noch einmal verlängern würde.

Deshalb kommen in seiner Rede zum Dreikönigstreffen, das als Auftakt zur heißen Wahlkampfphase dient, Sätze vor wie: "Nicht reden. Handeln". Oder: "Nur Ergebnisse zählen." Reiter will nun profitieren von der Arbeit der vergangenen Jahre, und von der langen Ahnenreihe der Münchner SPD-Oberbürgermeister. Es gebe keinerlei Grund, in Sack und Asche zu gehen, ruft er ins Mikrofon. Wo doch die SPD München zu dem gemacht habe, was es heute ist: die beliebteste Stadt Deutschlands.

Der Vorteil einer aktuellen Leistungsbilanz ist es, dass nicht jeder eine vorweisen kann - das hilft im Wahlkampf vor allem gegen die Grünen, die ja seit 2014 die Oppositionsbank drücken. Was den politischen Spielraum natürlich einschränkt. "Wir haben nicht nur geredet, wie so manch andere Partei im Rathaus", ätzt Reiter, und es ist klar, wen er damit meint. Ohnehin lässt der OB kein gutes Haar an der Partei, der bei der Wahl ein kräftiger Sprung nach vorne prophezeit wird, und das sicher nicht zum Vorteil der SPD. Die Grünen täten sich im Stadtrat damit hervor, dass sie "alles schon viel früher gewusst, gesagt, beantragt oder erfunden haben". Und dass das, was die Rathausmehrheit macht, stets "zu langsam, zu spät, zu wenig oder zu viel - auf jeden Fall nicht richtig oder ausreichend ist." Das sei auf Dauer keine überzeugende Argumentation für einen politischen Auftrag. Fürs eigene Zeugnis hat sich Reiter hingegen notiert: kostenlose Kinderbetreuung, Gratis-Mittagstisch für Senioren, MVV-Tarifreform, kommunale Mietpreisbremse, besserer Mieterschutz, neue U-Bahnen, mehr Radwege. Und das mit der Mobilitätswende meine man ernst. Reiters Fazit: "Wir haben seit Jahrzehnten bewiesen, dass wir es können."

Auch die CSU, mit der die SPD seit 2014 gemeinsam regiert, bekommt ihr Fett ab. Etwa wegen ihres Neins zur kommunalen Mietpreisbremse, das in Reiters Augen den Schluss zulässt, der CSU seien die Mieten in München noch nicht hoch genug. Offenbar könnten die Christsozialen ihre Nähe zum Haus- und Grundbesitzerverein nicht verbergen. Dann das Nein der CSU zu schärferen Regeln beim Vorkaufsrecht, die von Markus Söder verkauften GBW-Wohnungen und das erst Ende Dezember kassierte Nein des Freistaats zur Verdoppelung der München-Zulage auch bei Beamten. Reiter geht auf Distanz zur CSU, wie übrigens zuvor auch schon Münchens SPD-Chefin Claudia Tausend, die klar dafür wirbt, das nächste Münchner Regierungsbündnis wieder ohne die CSU zu gestalten.

Den Wahlkampf, das wird überdeutlich, will die SPD alleine führen, frühzeitige Avancen für politische Partnerschaften stören da nur. Reiter wirkt aufgeräumt, gut gelaunt und selbstsicher, er trägt noch die Bräune vom Weihnachtsurlaub im Gesicht. Lobt Christian Ude ganz frech für die Wahl seines Nachfolgers und verpackt das Lob für die eigene Person auch noch so, dass es nicht überheblich, sondern lustig wirkt. Man nimmt dem 61-Jährigen seine Gelassenheit ab - auch wenn die Prognosen für seine Partei eine mittelgroße Panik rechtfertigen könnten. Die SPD setzt darauf, dass die Münchner die Performance in Berlin den Bundesvorderen zuschreiben - und daheim auf Bewährtes setzen. Parteiintern hat Reiter erreicht, was er wollte: Seine Eingriffe in die Stadtratsliste wurden akzeptiert. Niemand wollte den Mann düpieren, auf dem aktuell alle Hoffnungen der Münchner SPD ruhen.

Erleichtert wurde die angestrebte Erneuerung der SPD wohl nicht zuletzt durch den Wechsel des langjährigen Fraktionschefs Alexander Reissl zur CSU - ein Vorfall, der für eine Partei ja eigentlich als Schmach gilt. Die Genossen sind sich aber weitgehend einig, dass da eigentlich ein Befreiungsschlag stattgefunden hat. Dass sich so erst die Chance auftat, mit neuen Gesichtern und frischem Wind in die Kommunalwahl zu ziehen. Mit der AfD, das macht Reiter deutlich, wird die SPD nicht zusammenarbeiten - weder vor noch nach der Wahl. Gemeinsame Auftritte, bei Diskussionen etwa, seien tabu. "Ich habe lange mit mir gerungen, was ich tun soll. Ich glaube, das ist der bessere Weg."