Im Glockenbachviertel haben die ersten Schanigärten schon wieder geöffnet - hier der Trachtenvogl in der Reichenbachstraße.

Viele Lokale haben sich mit dem Aufbau ihrer Schanigärten beeilt - denn jetzt kommen die ersten sommerlichen Tage. Wo die Terrassen jetzt schon stehen und welche in diesem Jahr neu sind.

Von Sarah Maderer

Alles werkelt, baut auf, schleift ab, lackiert oder begrünt. Die Hans-Sachs-Straße im Glockenbachviertel zum Beispiel hat sich schon jetzt vom "Palast der Winde" über die Bäckerei Alof bis hin zum Faun in eine einzige Schanigarten-Meile verwandelt. Und auch die Terrassen nebenan in der Westermühlstraße vor der Bar Maroto, am Holzplatz vor dem München72 und entlang der Pestalozzistraße stehen schon.