Ein Stadtrat erscheint als Dragqueen im Rathaus, eine halbe Milliarde Euro wird in den Olympiapark investiert und Verdi will wieder streiken. Was sonst noch passiert ist.

Von Katharina Federl

"Die Debatte ist unsäglich" - Münchner Stadtrat erscheint als Dragqueen im Rathaus Thomas Lechner von der Linken-Fraktion kommt in einem anderen Outfit als gewohnt zur Vollversammlung ins Münchner Rathaus - und bezieht so Stellung in der Diskussion um den geplanten Auftritt eines Dragkings in der Stadtbibliothek. (SZ Plus)

Eine halbe Milliarde Euro, damit das olympische Erbe wieder glänzt Münchens Olympialandschaft für die Spiele 1972 ist immer noch schön und äußerst beliebt. Viele Gebäude aber sind in die Jahre gekommen und müssen aufwendig saniert werden. Damit sich das lohnt, wird eines dringend gesucht: eine Vision für die nächsten 50 Jahre. (SZ Plus)

Verdi kündigt Streik bei der MVG für Freitag an Trotz fünf Verhandlungsrunden zum Tarifvertrag konnten sich Arbeitgeber und Gewerkschaft in Bayern bislang nicht einigen. Wie lange Verdi nun den Münchner Nahverkehr lahmlegen will - und wie sich die MVG darauf vorbereitet.

Ein dreifacher Söder gegen die Grünen Zum Volksfest in Trudering treten binnen Tagen Spitzenpolitiker von Grünen und CSU auf. Wie schlagen sich die Kandidaten im Fernduell um die Festzelthoheit? Und welche Schlüsse lassen sich daraus über den aktuellen Landtagswahlkampf ziehen? (SZ Plus)

Tränen in Rom Nach zehn Tagen auf dem Fahrrad erreichen Missbrauchsbetroffene aus München den Vatikan und sprechen mit dem Papst. Der fühlt mit ihnen - aber weicht der Frage nach Konsequenzen aus. (SZ Plus)

Kellerbrand im Hasenbergl: 150 Menschen müssen Wohnungen verlassen - drei Verletzte

Münchner Freiheit: Unfall auf der Rolltreppe - Seniorin stürzt auf 82-Jährige

