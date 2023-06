Die Partei mobilisiert gegen die Vorlesestunde mit Motiven, die an Nazi-Propaganda erinnern. Vor der Bibliothek wird es am Dienstag zu einem Aufeinandertreffen mehrerer Demonstrationen kommen.

Von Kathleen Hildebrand und René Hofmann

"Wir lesen euch die Welt, wie sie euch gefällt. Drag-Lesung für Kinder": So wird die Veranstaltung angekündigt, die am Dienstag, 13. Juni, ab 16 Uhr in der Stadtbibliothek Bogenhausen geplant ist - und um die es nun erneut Aufregung gibt. Die AfD ruft zu einer Protestkundgebung unmittelbar vor der Lesung auf - mit Plakaten, gegen die eine Strafanzeige gestellt wurde. Auch eine Solidaritätskundgebung des Vereins "München ist bunt" ist zur gleichen Zeit am gleichen Ort (15.30 Uhr, Rosenkavalierplatz) geplant. Von der Lesung selbst soll die berichtende Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Zudem gibt es Details über das Umfeld der ebenfalls auftretenden, transsexuellen Jung-Autorin, die Fragen aufwerfen.